Demba Ba, mayıs sonunda 'Kartal' oluyor

Göztepe forması giyen Demba Ba ile Beşiktaş arasındaki transfer görüşmeleri, oyuncunun 2.5 yıl sözleşme istemesi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Akşam'dan yer alan habere göre; ocak ayında yapılan görüşmelerde sakatlıktan çıkan oyuncu konusunda risk almak istemeyen Beşiktaş 2.5 yıllık imzaya soğuk bakıyordu. Ancak Demba Ba’nın performansı Kartal’ın bu kuşkularını giderdi.

Bu yüzden taraflar arasındaki transfer görüşmeleri sezon sonunda yeniden başlayacak. Beşiktaş yönetimi, Demba Ba’ya bu anlaşmayı yapma konusunda istekli olduğunu resmen bildirdi. Ancak görüşmelerin ligler bittikten sonra yapılması kararı da alındı.

Göztepe'yi bekletiyor

Bu yüzden İzmir ekibi Göztepe’nin, Ba ile mukavele uzatma talebi de gerçekleşmedi. Göztepe ile yarım sezonluk anlaşması bulunan eski siyah-beyazlı oyuncu, sezon sonu serbest kalacak ve muhtemelen mayısta Beşiktaş’la 2 sezonluk anlaşma imzalayacak.