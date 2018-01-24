Demba Ba, Konya yolunda!

Demba Ba'nın yeni adresi Atiker Konyaspor oluyor. Yeşil-beyazlılar, Senegalli oyuncu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Demba Ba Süper Lig'e dönme hazırlığı yapıyor.

Atiker Konyaspor, 32 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Ba’ya teklifte bulundu.



Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen Senegalli futbolcunun teklifi kabul etmesi ve sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını giymesi bekleniyor.



Bonservisi Çin'in Shanghai Shenhua takımında olan Demba Ba'nın kulübü ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

(NTV Spor)