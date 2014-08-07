Demba Ba, Kartal'ı tura uçurdu: 3-1

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş karşılaşmasında seyircisi önünde Feyenoord'u 3-1 mağlup ederek play-off turuna kaldı.



Siyah-beyazlı takımın 3 golünü de Senagalli golcü Demba Ba kaydetti. Hollanda temsilcisinin tek sayısı ise Manu'dan geldi.

Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Siyah-Beyazlılar, Demba Ba’nın hatrick yaptığı maçta rakibini kupada safdışı bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Hollanda'daki ilk maçın kadrosundan 2 değişiklik yaparak, takımını sahaya sürdü.

Sakatlıktan yeni çıkan Oğuzhan Özyakup ve Serdar Kurtuluş'u yedek soyunduran Hırvat teknik adam, bu futbolcuların yerlerine Demba Ba ile sakatlığı geçen Veli Kavlak'ı oynattı.

Beşiktaş, Feyenoord karşısına 4-4-2 sistemiyle çıktı. Tur için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Feyenoord, ilk dakikalarda Beşiktaş kalesinde baskı kurmaya çalıştı ancak siyah beyazlılar, Feyenoord'un ataklarını keserek gol girişimlerini engelledi. Sahasından çıkmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ilk bölümlerde rakibin hücumlarını savuşturmaya çalıştı.

İlk 30 dakikalık dilimde ilk maçın getirmiş olduğu avantaj nedeniyle daha temkinli oynayan Beşiktaş, Feyenoord'un topla oynamasına izin verdi. Hollanda ekibi, daha çok pas yapan taraf oldu. 28 dakikada Sven van Beek'in orta alanda kaptırdığı topta Mustafa Pektemek çaprazdan ceza alanına girdiği anda altıpasta Demba Ba'yı gördü. Bu oyuncu, rakibin müdahalesiyle dengesini kaybetmesine rağmen meşin yuvarlağı filelere göndermesini bildi.

Golden sonra hücum etkinliğini sürdüren Beşiktaş, Feyenoord'un top kayıplarını iyi değerlendirdi. 30. dakikada Demba Ba'nın ceza sahasının 1 metre dışından çektiği şut savunmaya çarptı.33 dakikada sağ çaprazdan Ramon Motta'nın kullandığı serbest vuruşta, Miguel Nelom'un ters vuruşu, Feyenoord kalesinde tehlike yarattı.

İlk yarının son bölümünde baskılı oynayan taraf, temsilcimiz Beşiktaş'tı. Feyenoord zaman zaman sağ kanattan etkili olmaya çalışsa da sonuca gidecek hamleler yapamadı. Beşiktaş, devreyi Demba Ba'nın ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapattı.

62. dakikada soldan gelişen atakta ön direğe doğru yapılan ortada Demba Ba'nın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

İkinci yarıda tıpkı ilk yarıda olduğu gibi rakip kaleye yaklaşmakta zorlanan Rotterdam ekibi, 73. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına doğru atılan pasta ceza sahası içinde topla buluşan Elvis Manu, Feyenoord'a beraberliği getiren golü attı.

78. dakikada Beşiktaş defansının yaptığı hatada Lex İmmers topla buluştu. Lex İmmers, müsait pozisyonda olmasına rağmen topu ağlarla buluşturamadı.

Bu pozisyondan hemen sonra, 79. dakikada Mustafa Pektemek'in oluşturduğu atakta Olcay Şahan ceza sahasına çok güzel sokuldu ve ceza sahasındaki Demba Ba'yı gördü. Senegalli golcü altıpasın içinde topu bir kez daha ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı rahatlatan golü attı. Beşiktaş bu golle bir kez daha öne geçti.

Son dakikalarda tüm hatlarıyla beraberlik için rakip kaleye yüklenen Feyenoord, savunmasında büyük boşluklar verdi ve gecenin yıldızı Demba Ba, 86’da skoru 3-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-1 Beşiktaş’ın zaferiyle sona erdi.