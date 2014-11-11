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Spor

Demba Ba Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine ulaştı

Demba Ba, kariyerinin en iyi startını Beşiktaş’ta verdi.

11 Kasım 2014 08:28

Süper Lig’deki ilk sezonunda ‘kendini aşan’ 29 yaşındaki Beşiktaşlı Demba Ba, profesyonel olarak geride bıraktığı 8 sezondaki en etkili başlangıcına imza attı. Tecrübeli golcünün Türkiye’deki tek rakibi Akhisar’dan Theofanis Gekas oldu.

Geldiği günden itibaren siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olan Ba, gollerine devam ederken, Kartal lig ve Avrupa’da yükseklere kanat çırpıyor.

Siyah beyazlı golcü, Kartal için çıktığı ilk 14 maçta 10 gol, 2 asiste imza atarak kariyer rekorunu kırmayı başardı. Demba Ba, ligde 7 maçta 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 mücadelede 3, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 3 karşılaşmada 4 golün altına adını yazdırdı.

Demba Ba 


Maç: 14

Dakika: 1142

Gol: 10

Asist: 3

Şut: 48

İ. Şut: 19

Gol poz: 24

 

Dünyanın en iyi golcüleri ile yarışta...

 

Chelsea’den Beşiktaş’a gelen Ba, kalitesi ve profesyonelliğinden ödün vermedi. Şu ana kadar 14 maçta formasını terleten Senegalli, kendisinden birkaç maç daha fazla oynayan Avrupa’nın önde gelen golcüleriyle yarışıyor.

Cristiano Ronaldo’nun 17 maçta 23 golle zirvede olduğu Avrupa’nın en golcüleri listesinde Ba, ilk 10’da kendine yer buldu. Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Demba Ba’yı ülke sınırları içerisinde yalnızca, Türkiye ligini çok yakından tanıyan 34 yaşındaki Akhisar’ın forveti Theofanis Gekas izleyebildi. 9 lig, 1 Türkiye Kupası müsabakasında 10 kez fileleri sarsıp, hiç asist yapamayan Yunan forvet, Ba ile aynı gol sayısını yakalasa da asist konusunda rakibinin gerisinde kaldı.

 

Ba, Avrupa’da ilk 10’da

 

TAKIM             OYUNCU         MAÇ     GOL    ASİST

R. Madrid              Ronaldo          17           23           9

M. City                 Aguero             16           14           3

Arsenal                  A. Sanchez       18           12           3

Barcelona              Neymar            14           12           1

Barcelona              Messi                15           11           11

R. Madrid              Benzema           17           11           8

Lyon                       Lacazette         16           11           4

Inter                        Icardi               16           11           1

Juventus                  Tevez                14           10           4

Beşiktaş                  Demba Ba        14           10           3

* İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Türkiye ligleri değerlendirilmiştir.

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