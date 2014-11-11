Demba Ba Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine ulaştı

Süper Lig’deki ilk sezonunda ‘kendini aşan’ 29 yaşındaki Beşiktaşlı Demba Ba, profesyonel olarak geride bıraktığı 8 sezondaki en etkili başlangıcına imza attı. Tecrübeli golcünün Türkiye’deki tek rakibi Akhisar’dan Theofanis Gekas oldu.

Geldiği günden itibaren siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olan Ba, gollerine devam ederken, Kartal lig ve Avrupa’da yükseklere kanat çırpıyor.

Siyah beyazlı golcü, Kartal için çıktığı ilk 14 maçta 10 gol, 2 asiste imza atarak kariyer rekorunu kırmayı başardı. Demba Ba, ligde 7 maçta 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 mücadelede 3, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 3 karşılaşmada 4 golün altına adını yazdırdı.

Demba Ba

Maç: 14



Dakika: 1142



Gol: 10



Asist: 3



Şut: 48



İ. Şut: 19



Gol poz: 24

Dünyanın en iyi golcüleri ile yarışta...

Chelsea’den Beşiktaş’a gelen Ba, kalitesi ve profesyonelliğinden ödün vermedi. Şu ana kadar 14 maçta formasını terleten Senegalli, kendisinden birkaç maç daha fazla oynayan Avrupa’nın önde gelen golcüleriyle yarışıyor.

Cristiano Ronaldo’nun 17 maçta 23 golle zirvede olduğu Avrupa’nın en golcüleri listesinde Ba, ilk 10’da kendine yer buldu. Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Demba Ba’yı ülke sınırları içerisinde yalnızca, Türkiye ligini çok yakından tanıyan 34 yaşındaki Akhisar’ın forveti Theofanis Gekas izleyebildi. 9 lig, 1 Türkiye Kupası müsabakasında 10 kez fileleri sarsıp, hiç asist yapamayan Yunan forvet, Ba ile aynı gol sayısını yakalasa da asist konusunda rakibinin gerisinde kaldı.

Ba, Avrupa’da ilk 10’da

TAKIM OYUNCU MAÇ GOL ASİST

R. Madrid Ronaldo 17 23 9

M. City Aguero 16 14 3

Arsenal A. Sanchez 18 12 3

Barcelona Neymar 14 12 1

Barcelona Messi 15 11 11

R. Madrid Benzema 17 11 8

Lyon Lacazette 16 11 4

Inter Icardi 16 11 1

Juventus Tevez 14 10 4

Beşiktaş Demba Ba 14 10 3

* İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Türkiye ligleri değerlendirilmiştir.