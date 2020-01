'Demba Ba, Beşiktaş'ta en az 20 gol atar'

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın yeni transferi Demba Ba'yı Pascal Nouma'ya benzetti. Demirkol, Ba için "beklenmeyeni yapan adam" derken önümüzdeki sezon 20 gol atabileceğini yazdı.

Mehmet Demirkol'un Fanatik'te "Beklenmeyeni yapan adam!" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Her ne kadar Orman yönetiminin finansal vaatlerine zıt düşse de oyuncu kalite ve potansiyeli açısından parlak bir transfer. Bu transfer lüks olabilir ama aynı zamanda işlevsel olarak da çok güçlü bir hamle. Belki insan evi yokken lüks otomobil almaz ama gerçek şu ki bu araba her yol şartında sizi taşıyabilir. Hem de her gören dönüp bir kez daha bakacak. Demba Ba’yı bir forvet olarak ‘beklenmeyeni yapan’ bir oyuncu olarak tanımlayabiliriz. Savunmacılar açısından zor bir adam. Çünkü kalıpların dışında hamle, dripling ve şutları var. Bu özelliğiyle Nouma’dan bu yana Beşiktaş’a gelen en parlak santrfor. Fransa altyapılı...

20 golden fazla atar!

İngiltere’nin arka bahçesi Belçika’da kendisini ispat etmiş, Almanya ve İngiltere’de fizik oyununda zirveyi bulmuş bir oyuncu. Beşiktaş geçen senenin başındaki oyununu ligin geneline yayabilirse Demba Ba 20 civarında gol atacaktır. 2010’dan bu yana ciddi bir sakatlık geçirmesi de bir kaç kez tıbbi onay alamadığı için transferi gerçekleşmedi. Mesela Stoke City’ye. Ancak Chelse’den ayrılması kesinleştikten sonra Everton’ın büyük bir arzuyla peşine düştüğünü de unutmamalı. Beşiktaşlılar’ı haklı olarak heyecanlandıracak bir transfer bu. Ancak açıklanan transfer bütçesini neredeyse tek başına aşıyor. Bu yönetimsel anlamda ne mana taşıyor bunu iyi analiz etmek lazım.