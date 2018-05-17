Demba Ba, Beşiktaş'la anlaşma sağladı!

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe'de kiralık olarak forma giyen eski golcüsü Demba Ba ile her konuda anlaşma sağladı.

Demba Ba Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak?

Göztepe ile devre arasında kiralık olarak anlaşma sağlayan Demba Ba, yeniden Beşiktaş'a dönüyor. Senegalli futbolcu, siyah beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Beşiktaş, Demba Ba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlılar, yıldız golcüye yıllık 2,5 milyon Euro ödeyecek.

Demba Ba Göztepe'de kaç gol attı?

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Göztepe'de forma giydiği 12 lig maçında 7 gol atarken bir de asist yaptı.

Demba Ba Çin'de oynadığı 37 maçta 29 gol kaydederken, Beşiktaş'ta ise 44 maçta 27 gol kaydetmişti.