DELTA'dan özel kıyafet!

Başörtülü olarak çalışmak isteyen Miriam Köse'nin talebini kabul eden firma, kıyafet için Delta Havayolları'nın üniforma dizayncısı Gregg Puhek'i görevlendirdi. Delta'ya özel bir başörtüsü modeli için Miriam'ın görüşlerine başvuran tasarımcı, Köse'nin üniformaya uyumlu siyah, mavi, kırmızı ya da beyaz renkte başörtüsü takabileceğini bildirdi.



Köse'nin kıyafet sorunu birkaç ay önce başladı. Bir Türk'le evlenerek Müslüman olan Köse, 11 yıldan beri hosteslik yaptığı şirketin ana merkezi Atlanta'da dört saat beklemesi gerekince problem çıktı. Hostes dinlenme odasına geçen Köse, kendisini gören iki birim şefinin uyarısına maruz kaldı.



Başörtüsünün yönetmeliğe uymadığını belirten şefler, bu konuda yönetimin karar vermesi gerektiğini belirtti. Sonuç ilan edilinceye kadar da Köse'nin saçlarını açmasını, aksi halde uçuşa çıkamayacağını ifade ettiler. Başörtüsünü çıkarmayı reddeden Köse, Atlanta'dan sivil olarak uçağa bindi ve evinin bulunduğu New Jersey'e döndü.



Konuyu incelemeye alan Delta yönetimi, Köse'den başörtüsünün dinî bir gereklilik olduğunu belirten yazı getirmesini istedi.

New Jersey'deki camiden aldığı yazıyı şirkete gönderen Köse, bir hafta sonra istisnai talebinin kabul edildiğini bildiren sevindirici bir e-mail aldı. Delta'nın duyarlılığı bununla da kalmadı.

Şirketin personele karşı dinî veya ırkî ayrımcılık yapılıp yapılmadığını takip etmekle görevli Fırsat Eşitliği Bürosu yöneticisi, özel numarasını vererek Köse'nin en küçük sıkıntıda kendisini aramasını istedi. Delta'nın bu uygulamasından, kipa takan Yahudi erkekleri ile sarıkla dolaşan Sih erkekleri de yararlanacak.