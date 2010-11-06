T24 LogoT24 Logo
Dünya

DELTA II ROKETİ UZAYA FIRLATILDI VANDENBERG HAVA GÜCÜ ÜSSÜ (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-DELTA II ROKETİ UZAYA FIRLATILDI VANDENBERG HAVA GÜCÜ ÜSSÜ (A.A) - 06.11.2010 - Sivil ve askeri amaçlar için kullanılacak, Dünya gözlem uydusunu taşıyan Delta II roketi, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Gücü Üssünden uzaya fırlatıldı. Üsteki yetkililer, Delta II roketinin, yerel saatle 19.20'de uzaya fırlatıldığını belirtti. Roketin taşıdığı gözlem uydusu, radar yardımıyla, özellikle Akdeniz bölgesinde, savunma ve bilimsel amaçlar için görüntüler oluşturan COSMO-SkyMed adlı 4 parçalı uydu sisteminin son parçasını oluşturuyor.  İtalya Uzay Ajansı ile İtalya Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşma uyarınca geliştirilen uydu sisteminin geçen hafta yapılması planlanan fırlatılışı, roketin motorlarını sıcak tutmak için kullanılan ısıtıcısı ve roketin iticisiyle ilgili sorunlar nedeniyle ancak bugün yapılabildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24