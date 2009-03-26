Dell: Sanallaştırma ucuz ve kolay olmalı

İşletmelere yönelik ürün alanında güçlü bir müşteri portfoyune sahip olan Dell, bugün işletmelere yönelik çözümlerini "Verimli Şirketleri Güçlendirme" etkinliğinde tanıttığı 20 yeni ürünle güncelledi.



Dell; gömülü yönetim araçlarına sahip 5 yeni Blade Sunucu, işletmelere yönelik 5 yeni depolama donanım ve yazılım çözümü, 1 yeni Dell yönetim konsolu ve 3 yeni iş istasyonunu tanıttı. Firma, 2009 yılında işletmelere yönelik çözümlerinde özellikle enerji verimliliği, uygulanabilirlik ve yönetilebilirlik açısından kolaylık sağlayan ürünlere yöneleceğinin altını çizdi.



Yeni çözümlerinin tamamen müşteri odaklı değer yaratma üzerine geliştirildiğini ifade eden Dell Şirket Yazılımları grubu Yazılım Çözümleri başkan vekili Rick Becker, bugün tanıttıkları ürünlerin pazarda bulunan en verimli enerji tüketimini sunduğunu söyledi.



Gartner'ın yaptığı bir araştırmada işletmelerin bilişim teknolojileri (BT) konusunda karşısına çıkan en büyük problemlerin insan kaynağı, zaman ve para ile ilgili olduğunun ortaya çıktığına işaret eden Becker, Bugün tanıttıkları 11. nesil PowerEdge Server ürününün, daha önceki kurulum sürelerini %45'ine kadar düşürdüğünü ifade etti.



Sanallaştırma ucuz ve kolay olmalı

Becker, güncel sunucuların tüm işletim sunucu kurulumunu 30 dakika gibi bir sürede gerçekleştirdiğini açıkladı. Becker, Sanallaştırma hakkında sorduğumuz soruya ise şu cevabı verdi:



"Sanallaştırma hiçbir zaman karmaşık, pahalı ve enerji bakımından verimsiz olmamalı. Yeni sunucularımız tamamen sanallaştırma üzerine düşünülerek Intel'in yeni Nehalem işlemci mimarisini kullanan Xeon işlemcilerle geliştirildi. Endüstrinin mevcut en yüksek Watt/Performans değerini vermeye söz vermiştik ve gerçekleştirdik. Ürünlerle birlikte sunulan gömülü yönetim arayüzü (Embedded Management Console) sayesinde, tüketicilerimizin yüklemek istedikleri işletim sistemini seçtikten sonra, yapmaları gereken her şeyi, konsol İnternet'e erişerek yerine getirecek. Kurulum sırasında platforma özel sürücüler İnternet üzerinden otomatik olarak yüklenebilecek"



İşletme yöneticileri ve BT Karar vericilerinin global ekonomik kriz döneminde veri merkezlerinde atıl çalışma sırasında yüksek enerji tüketen BT altyapılarının masrafları nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Becker, önümüzdeki dönemde amaçlarının hem donanım maliyetiyle birlikte işletme giderlerini de en düşük seviyede tutan ürünler ile işletme müşterilerine yönelik çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.



Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kolaylıkla yönetilebilen ve değiştirilebilen BT altyapısına ihtiyaç duyduğunu belirten Becker, bununla birlikte güvenilir bir altyapının da mutlak olması gerektiğinin altını çizdi.



İşletme pazarında amiral gemisi olan PowerEdge Sunucu'nun 11. nesilini tanıtan Dell, bu seriyle birlikte gömülü yönetim konsoluna sahip ilk işletme seviyesi sunucuyu pazara sürmeye hazırlanıyor. Ürünün yeni Neahelem mimarisi üzerinde geliştirilmiş Intel Xeon işlemcilerle çalıştığı ve PowerEdge R710 modelinin endüstride mevcut Watt başına en yüksek performansı sağladığı belitiliyor. 11 Nesil PowerEdge sunucularda bulunan gömülü Dell Lifecycle Controller'un tek erişim noktasından tam yönetime olanak tanıdığının altı çiziliyor.



Dell M-Serisi Blade sunucu mimarisi.

Rakiplerine oranla %27 daha düşük fiyata sahip olan sunucu, ImageDirect Server yazılımı sayesinde fabrikadan gelen işletim sistemlerinden birinin kullanılarak, işletmelere BT işgücü bakımından %45'e varan tasarruf imkanı tanıyor.



Üç yeni iş istasyonu

Firmanın sunucu donanımına ek olarak güncellediği üç yeni Dell Precision modeli de işletmelerin beğenisine sunuldu. Yeni ürünler Dell Precision T7500, T5500 ve T3500 Tower iş istasyonları ATI ve NVIDIA'nın en son görüntü işlemcileriyle birlikte işletmecilere iş istasyonu ihtiyaçlarında Energy Star 5.0 sertifikalı enerji konusunda verimli çözüm sunuyor.



Yeni yönetim konsolu

Dell'in Symantec kuruluşu olan Altiris ile birlikte geliştirdiği yeni yönetim konsolu (Dell Management Console), sistem yönetimini tüm BT altyapısı çevresinde tek konsolla gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Dell'in yeni standartlarla birlikte geliştirdiği yönetim konsolu, daha önceden 9 farklı konsolla yönetilen görevlerin tamamını tek konsol üzerinden yönetmeye olanak tanıyor.



Yeni veri depolama çözümleri

Firmanın işletmelere yönelik geliştirdiği yeni ürünlerden biri de güncellediği depolama ürünleri. EqualLogic PS6000 serisini tanıtan firma, ürünün daha önceki modellerle uyumlu olmanın yanısıra, 10 petabayttan daha fazla depolama alanına olanak tanıyan SAN Headquarters adını verdiği bir yönetim arayüzünü kullanarak sanallaştırmayı kolaylaştırdığını belirtti. EqualLogic ürünlerinin tamamıyla birlikte çalışabilen SAN Headquarters, firmanın eski EqualLogic müşterilerine de ücretsiz olarak sunulacak.