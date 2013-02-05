Dell halka arz ettiği hisseleri 24.4 milyar dolara satıyor

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell, ABD’de yakın tarihin en büyük kaldıraçlı satınalma işleminde hisselerini devretme kararı aldı. Dell 1998 yılında halka arz ettiği hisselerini özel şirketlere satacak.

Microsoft’un, hisse başına 15.65 dolar ödeyeceği açıllanırken, satış pazarlıkları hakkındaki bilgilerin kamuoyuna sızmasıyla Dell hisseleri yüzde 25 değer kazandı. Microsoft, satın alma işleminde Dell’e 2 milyar dolar borç verecek. Microsoft, önemli iş ortaklarından Dell’e yardımcı olmak için mali destekte bulunmayı kabul etmişti.

Şirket, hisselerini şirketlere satarak yeniden halka kapalı bir hale gelecek.

Yönetim kurulu başkanı ve kurucu Michael Dell, yaptığı açıklamada, ‘yeniden bilgisayar alanında bir numara olmak istediklerini’ söylerken, “Dell, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için yeni bir sayfa açamyı umuyoruz” dedi.

New York Times’ın haberine göre, Dell yönetim kurulu üyeleri dün akşam bir araya gelerek alınan kararı oyladı.

Michael S. Dell’in başında olduğu Dell, satış işlemiyle bir türlü yakasını kurtaramadığı ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı umuyor. Dell’in, şahsi hisselerinin yüzde 16’sını yapılacak satışta elden çıkaracağı belirtildi.

Dell, 1984 yılında Texas Üniversitesi’nin öğreci yurdunda şirketini 1000 dolar sermaye ile kurmuştu. Şirket, 1992 yılında net değeri 13 milyar dolara ulaşarak Fortune 500 listesine girmeyi başarmıştı.

Dell masa üstü bilgisayarları ile pazardaki edindiği gücü dizüstü, tablet bilgisayarlar ve oyun konsollarının güçlenmesi sonucu gelirinde büyük düşüş yaşadı.