Delhi'de hava kirliliği: Kasım ayı boyunca hiçbir gün "iyi" seviyede olmadı; 10 gün ağır kirlilik kaydedildi

Hindistan’ın başkenti Delhi’de hava kirliliği açısından son altı yılın en kötü kasım ayı kaydedildi.

BBC’de yer alan habere göre, Delhi’de kasım ayı boyunca 10 gün “ağır kirlilik” olduğu kaydedildi. Veriler aynı zamanda Delhi sakinlerinin hava kirliliğinin “iyi” durumda olduğu tek bir gün geçirmediğini gösterdi.

Uzmanlar, Delhi’de giderek artan hava kirliliğinin bir nedeninin komşu eyaletlerdeki ekin anızı, diğerinin ise Diwali festivali olduğunu söylüyor.

Öte yandan Delhi’de hava kirliliği 2015 yılından bu yana tehlikeli derecede kötüye gidiyor. Çok sayıda araştırma, kirli havada nefes almanın ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine ilişkin uyarmıştı.