-Delhaize 5 bin çalışanını işten çıkaracak BRÜKSEL (A.A) - 12.01.2012 - Belçikalı süpermarket zinciri Delhaize, çoğu ABD'de olmak üzere yaklaşık 5 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Delhaize'den yapılan açıklamada, ABD ve güneydoğu Avrupa'da 146 mağazanın kapatılacağı, söz konusu mağazalarda çalışan yaklaşık 5 bin kişinin de işten çıkarılmasının planladığı bildirildi. Açıklamada, ABD'de 4 bin 900, Avrupa'da ise yaklaşık 100 kişiyi kapsayan işten çıkarmaların bu yılın ilk çeyreğinde yapılacağı belirtildi. Delhaize'in, geçen yılın tamamında 21,1 milyar avro ciro elde ettiği tahmin ediliyor.