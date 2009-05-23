Delgado yok, Nobre var



Beşiktaş bu sezon taraftarı önündeki son maçında ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı iyileşmeyen kaptan Delgado'nun derbide forma giyme şansı bulunmuyor. Mustafa Denizli, Yusuf'un yerine de Nobre'yi oynatmayı düşünüyor.



Hafta sonunda derbide Galatasaray'ı ağırlayacak lider Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen kaptan Matias Delgado'nun ağrılarında azalma olmadığı bildirildi.



Arjantinli futbolcunun derbide oynama olasılığı tamamen ortadan kalktı.



Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Zan ve Yusuf çalışmaya alınmayarak, dinlendirildi. Teknik direktör Mustafa Denizli, Yusuf Şimşek’in sakatlığının düzelmemesi ihtimaline karşı 4-2-3-1'lik sistemde değişikliğe gitti. Denizli antrenman maçında takımını 4-4-2 şeklinde sahaya yaydı ve Bobo ile Nobre’yi forvette görevlendirdi.



Denizli, defans kurgusunu Ekrem, İbrahim Toraman, Sivok ve İbrahim Üzülmez’den kurarken, bu dörtlünün hemen önünde son haftalarda başarılı bir grafik çizen Cisse ve Ernst ikilisini görevlendirdi.



Sağ kanatta Holosko, sol açıkta Tello’yu deneyen tecrübeli çalıştırıcı, forvet hattında Bobo ve Nobre ikilisiyle gol aramayı planlıyor. Denizli, Nobre ve Bobo'dan Galatasaray defansına pres uygulamalarını, rakiplerinin rahat oyun kurmasını engellemelerini istedi.



Futbolcularını derbi stresinden uzak tutmak isteyen Mustafa Denizli, öğrencilerini pazar günkü maçtan 2 gün önce İnönü Stadı’na yakın bir otelde kampa aldı.



