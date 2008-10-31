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Spor

Delgado idmanda

Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından bugün yaptığı tek çalışmayla Pazar günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başl

31 Ekim 2008 02:00


Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından bugün yaptığı tek çalışmayla Pazar günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah beyazlı takımda Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular koşu yapmakla yetinirken, diğer oyuncular kondisyon hareketlerinin ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Üst solunum yollarında enfeksiyon olduğu gerekçesiyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Delgado, takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan Gökhan Zan ise, kondisyoner eşliğinde çalışmasına devam etti. Delgado'nun Kayserispor maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenilirken, Gökhan Zan'ın tedavisine devam edileceği ve maç kadrosuna alınmayacağı bildirildi.

Beşiktaş, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından saat 16.30'da Kayseri'ye hareket edecek.

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