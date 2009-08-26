‘Delgado bir yere gitmeyecek’

Beşiktaşlı futbolcu Delgado’nun babası Eduardo Delgado, sözleşmenin askıya alınmasını kabul ettiklerini ancak ayrıntılarda anlaşamadıklarını belirterek “Delgado Beşiktaş'ı çok seviyor, burada çok mutlu ve bir yere gitmeyecek” diye konuştu.



Beşiktaşlı futbolcu Matias Emilio Delgado'nun babası ve menajeri Eduardo Delgado, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile görüşerek sözleşmenin askıya alınması için anlaştıklarını, ancak ayrıntılarda sorun çıktığını söyledi.



Radyospor'da canlı yayınlanan bir programa katılan baba Eduardo Delgado, Yıldırım Demirören ile bugün bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, ''Kendisiyle herşeyi konuştuk. Tedavisi hakkında konuştuk. Ayrıca, sözleşmenin ocak ayına dek askıya alınmasını da kabul ettik. Ancak kimi ayrıntılarda ortak noktayı bulamadığımız için anlaşma gerçekleşmedi'' dedi.



Delgado, sorunun Delgado'nun alacaklarının ödeme planıyla ilgili olduğunu vurguladı.



'FIFA'YA GİDEBİLİRDİ ANCAK O İSTEMEDİ''



Delgado'nun kimi maaşlarını ve primlerini alamadığını savunan baba Delgado, ancak oğlunun hiçbir zaman bunu fazla sorun elde etmediğini söyledi.



Baba Delgado, ''Kendisi maaşlarını alamadığı için FIFA'ya gidebilirdi. Çünkü başka kimi oyuncular böyle yapabiliyor. Ancak o kesinlikle böyle birşey yapmak istemedi. Yalnızca kulüple görüşecek ve konuşarak herşeyin halledilebileceğine inanıyor. Delgado Beşiktaş'ı çok seviyor, burada çok mutlu ve bir yere gitmeyecek. Hatta bu hafta tüm aile olarak buraya gelecekler'' diye konuştu.