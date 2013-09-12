Delal Amed: Saldırı olmazsa çatışma olmaz

KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK Kadın Birlikleri Komutanı Delal Amed, “Geri çekilmeyi durdurduk ancak çatışmasızlık pozisyonumuzu koruyacağız. Bizden taraf çatışma yaratma durumu gelişmez” dedi.

PKK yöneticilerinden Delal Amed, ANF’ye yaptığı açıklamada, çözüm sürecinde çatışmasızlık ve geri çekilmeyle üzerlerine düşeni yaptıklarını ancak hükümetin adım atmayarak ve “PKK’nin ancak yüzde 20’si çekildi” gibi manipülatif açıklamalarla oyalama taktiğine gittiğini söyledi. Amed, “AKP hükümeti yapması gerekenleri yapmamıştır, yapmamakta direnmektedir. Sürecin tıkanmasına neden olan taraf biz değiliz, AKP hükümetidir.

Geri çekilmeyi durdurmamız taktik-politik bir tutum değil, ya da şantaj ve tehdit hiç değildir. Ancak süreç kritik ve hassas bir noktaya gelip dayanmıştır” dedi. Son günlerde Başbakan Erdoğan ve AKP yöneticilerinin, “terörü bitirinceye kadar mücadele edeceğiz”gibi söylemlerde bulunduğunu anımsatan Amed, “Biz, bunu bir tavır belirleme olarak görüyoruz. O zaman bu halkın önderi ile sorunun muhatabı olarak görüşmeler yapmanın anlamı nedir? Ortada bir paket falan da yok. AKP hükümetinin çözüme dair herhangi bir projesi yoktur” diye konuştu.

Çekilmeyi durdurdukları ancak çatışmasızlığı sürdüreceklerini ifade eden Amed, “Gerilla güçlerimize dönük herhangi bir saldırı gelişmezse çatışmalar gelişmez. Eğer askeri operasyonlar geliştirirse sağlanan çatışmasızlık ortamını da ortadan kaldırmış olur ki, biz de gelişecek her türlü operasyon ve yönelime karşı kendimizi savunabilecek güçteyiz. Biz çatışmasızlık pozisyonunu şimdilik korumaya devam edeceğiz. AKP şimdi de isterse çözüm için adım atabilir. AKP hükümetine rağmen demokratik çözümden yana ısrarcıyız” dedi.