Del Bosque'nin Güiza kararı neden değişti?

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, 11 şubatta İngiltere ile yaptıkları özel maç öncesinde, Sevilla'da kamp yaptıkları otelde eski karısıyla birlikte olan Güiza'yı bir daha milli takıma çağırmamayı düşündüğünü, ancak daha sonra bu düşüncesinden vazgeçtiğini söyledi.

İspanya'nın ''Cadena Ser'' radyosunda bugün bir programa katılan Del Bosque, 11 şubattaki maç öncesinde kamp yapılan otele eski karısını alan Güiza ile ilgili paparazzi basınında sıkça çıkan haberlerden rahatsız olduğunu dile getirerek, ''İlk tepkim, (Bu adam bir daha milli takıma gelemez) şeklinde oldu ama daha sonra olayı analiz ederek, çok ciddi bir ihlal olmadığına kanaat getirdim ve paparazzi programlarında söylenenlerin, beni etkilememesi gerektiğine karar verdim'' dedi.

Güiza'nın durumunu ve 2010 Dünya Kupası'na götürülmesi olasılığını da değerlendiren Del Bosque, şunları kaydetti:

''Fenerbahçe'de son zamanlarda goller atmaya başladı. Dünya Kupası elemelerinin başında, Brüksel'de ve İstanbul'da da milli takım için çok önemli oldu. Sahaya her çıktığında görevini yerine getirdi. Kişisel olarak iyi tavırları var ve Negredo, Llorente, Aduriz gibi futbolcularla karşı oldukça iyi rekabet ediyor. Hazirana kadar neler yapacak görmek lazım.''