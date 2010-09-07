-DEL BOSQUE'DEN AYNI KADRO POTCHEFSTROOM (A.A) - 09.07.2010 - İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente del Bosque, Hollanda ile oynayacakları Dünya Kupası final maçının ilk 11'inde ve oyun formatında fazla bir değişiklik yapmayacaklarını söyledi. Del Bosque, ''Daha önceki maçlarda görev verdiğim oyunculara sadık kalacağım. Büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum'' diye konuştu. İspanyol teknik direktör, üst üste 3 maçta sahaya aynı ilk 11'i sürmüş, Almanya ile oynanan yarı final maçında ise Fernando Torres'in yerine Pedro'ya yer vermişti. Del Bosque, turnuvadaki ilk maçlarında İsviçre'ye yenilerek büyük bir şok yaşadıklarını, ancak futbolcularının üzerlerindeki baskıyı atlatabildiklerini de belirtti.