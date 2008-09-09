Del Bosque takımdan memnun



İspanya Milli Takımı’nın çiçeği burnunda antrenörü Vicente del Bosque, iyi bir takıma sahip olduğunu ve iyi oyuncuların her zaman iyi bir takım oluşturmadığını söyledi.



Del Bosque İspanya Milli Takımı kariyerine 3-0’lık Danimarka galibiyeti ile başlamıştı. Cumartesi günü de yeni teknik adamının yönetiminde ilk resmi maçına çıkan İspanya, Bosna-Hersek’i 1-0 yenerek Dünya Kupası Elemeleri’ne iyi bir başlangıç yapmıştı.



57 yaşındaki teknik adam, dün Radio Marca’ya verdiği demeçte 44 yıl aradan sonra uluslararası bir kupa kazanan İspanya Milli Takımı’nı değerlendirdi.



“Çok iyi bir kadroya sahibim. Oyuncularımın bu başarıya rağmen çok normal davranmaları çok önemli bir şey”



“Takım hem kazanmayı hem de taraftarı etkilemeyi iyi biliyor. Ama şunu söylemeliyim en iyi oyunculara sahip olmak en iyi takım olmayı gerektirmez”



Eski Real Madridli çalıştırıcıya Çarşamba günü karşılaşacağı Ermenistan karşılaşması soruldu.



“Bizim kadar iyi bir takım değiller, fakat oyuncuları çok hızlı ve kontrataklara hızlı çıkıyorlar. Bu yüzden dikkatli olmalıyız”



