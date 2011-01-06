-DEL BOSQUE DÜNYANIN EN İYİSİ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - 2010'da Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın teknik direktörü Vincente Del Bosque, yılın en iyi milli takım teknik direktörü olarak gösterildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde 298 puanla ilk sırada yer alan Del Bosque, 168 puan alan dünya üçüncüsü Almanya'nın çalıştırıcısı Joachim Löw'e 130 puan fark attı. Değerlendirmede dünya ikincisi Hollanda'nın teknik direktörü Bert Van Marvick ise 125 puanla üçüncülükte kaldı. IFFHS'nin değerlendirmeye göre geçtiğimiz yılın en iyi milli takım teknik direktörleri sıralamasındaki ilk 10 şöyle: /* Teknik Direktör Ülkesi Puan -------------------- ------- ---- 1-Vicente Del Bosque İspanya 298 2-Joachim Löw Almanya 168 3-Bert Van Marwick Hollanda 125 4-Oscar Washington Tabarez Uruguay 98 5-Milovan Rajevac Gana 41 6-Marcelo Alberto Bielsa Şili 22 7-Fabio Capello İngiltere 15 8-Gerardo Daniel Martino Paraguay 11 9-Dunga Brezilya 7 10-Zlatko Kranjcar Karadağ 7 */