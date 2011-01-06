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DEL BOSQUE DÜNYANIN EN İYİSİ İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 13:03

-DEL BOSQUE DÜNYANIN EN İYİSİ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - 2010'da Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın teknik direktörü Vincente Del Bosque, yılın en iyi milli takım teknik direktörü olarak gösterildi.  Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde 298 puanla ilk sırada yer alan Del Bosque, 168 puan alan dünya üçüncüsü Almanya'nın çalıştırıcısı Joachim Löw'e 130 puan fark attı. Değerlendirmede dünya ikincisi Hollanda'nın teknik direktörü Bert Van Marvick ise 125 puanla üçüncülükte kaldı.  IFFHS'nin değerlendirmeye göre geçtiğimiz yılın en iyi milli takım teknik direktörleri sıralamasındaki ilk 10 şöyle: /*    Teknik Direktör             Ülkesi           Puan --------------------          -------           ----    1-Vicente Del Bosque          İspanya            298 2-Joachim Löw                 Almanya            168 3-Bert Van Marwick            Hollanda           125 4-Oscar Washington Tabarez    Uruguay             98 5-Milovan Rajevac             Gana                41 6-Marcelo Alberto Bielsa      Şili                22 7-Fabio Capello               İngiltere           15 8-Gerardo Daniel Martino      Paraguay            11 9-Dunga                       Brezilya             7 10-Zlatko Kranjcar            Karadağ              7 */

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