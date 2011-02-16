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Yaşam

''DEKOLTECİ'' PROFESÖRE İNCELEME ANKARA (A.A)

16 Şubat 2011 14:58

-''DEKOLTECİ'' PROFESÖRE İNCELEME ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ı arayarak, İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker'in açıklamalarıyla ilgili olarak inceleme başlatılmasını, gerekirse soruşturma açılmasını istedi. Çeker'in basına yansıyan ''Sorunun odağında kadın var. Sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmaz. Tahrikten sonra şikayet etmen makul değil. Elbette işlenen suç son derece iğrençtir. Lakin bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyen kadının da etkisi küçümsenemez'' yönündeki açıklamaları üzerine, Rektör Okudan'ı telefonla aradı. ''Bu açıklamaların gereğinin yapılmasını'' isteyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, inceleme başlatılması ve gerekirse soruşturma açılması talimatı verdi.

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