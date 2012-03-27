Dekolte giyen kadınlar güç peşinde

ABD'li klinik psikolog Dr Jennifer Baumgartner yeni kitabında kadınların seçtiği kıyafetlerle iç dünyalarındaki zayıf ve güçlü noktaları yansıttıklarını anlatıyor.

ABD’li klinik psikolog Dr Jennifer Baumgartner kadınların içlerinde gizlenen arzu ve ihtirasların giydikleri kıyafetlerle ortaya çıktığını yeni kitabında okuyucularıyla paylaştı.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Dr. Baumgartner’a göre günlük kıyafetlerinde göğüs dekoltesini tercih eden kadınlar hayatlarında onları kontrol edecek bir güç arayışı içinde oluyor. Dr. Baumgartner kıyafetlerini gereğinden fazla takıyla süsleyen kadınların özgüven eksikliği olduğunu söylerken taktıkları mücevherlerle etrafı büyülemeye çalışanların genellikle maddi sıkıntısı olduğunun altını çizdi.

Dr. Baumgartner kıyafetlerle duygular arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı: “Giydiklerimiz iç dünyamızda olan her şeyi dış dünyaya yansıtan bir ayna gibidir. Duygularınız ve düşünceleriniz yatak odanızdaki dolabınızda üst üste sıralanmış olarak sizi bekler. Tek yapmanız gereken hissettiklerinizi seçtiğiniz kıyafetle üzerinize giymektir.”

Dr. Baumgartner’a göre ofiste gömlek düğmelerini boynuna kadar ilikleyen kadınlar patronlarına “Dişiliğin ön plana alınması zayıflığın göstergesidir” mesajını veriyor. Kitapta yer alan bir diğer örnekte de genç ve yaşlı kadınlar karşılaştırılıyor. Çok kısa bir etekle dışarı çıkan bir genç kız insanların dikkatini çekme isteği içindeyken benzer bir kıyafetle sokağa çıkan yaşlıca bir kadın yaşını inkar etme eğilimi içinde.