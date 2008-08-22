Dekatlonda altın madalya Clay'in

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde dekatlonda altın madalya, ABD'li Bryan Clay'in oldu.

"Kuş Yuvası" olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm üsabakalarının 8. gününde, dün başlayıp ilk 5 yarışması yapılan dekatlon mücadelesinin diğer 5 yarışması da yapılarak madalyalar sahiplerini buldu.



8 bin 791 puanla yarışmada ilk sırada yer alan Atina-2004'ün gümüş madalyalı ismi ve 2005 yılının dünya ikincisi Bryan Clay, böylece 1996 yılından bu kategoride altın madalya kazanan ilk ABD'li sporcu oldu. Bu dalda 8 bin 551 puanla Belarus'dan Andrei Krauchanka ikinciliği, 8

bin 527 puanla da Kübalı Leonel Suarez de üçüncülüğü elde etti.