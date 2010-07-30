Dekana mobbing cezası

T24 - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Balkır, Yrd. Doç. Dr. Çakır’a ‘yurtdışında bir kongreye göndermeyerek psikolojik baskı uyguladığı’ gerekçesiyle 3 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, aralarında kişisel husumet bulunan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır’ı uluslararası bir kongreye göndermeyerek psikolojik baskı (mobbing) uyguladığı gerekçesiyle 3 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

KOÜ’de 1994’ten bu yana görev yapan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır, kişisel husumet nedeniyle yurt dışındaki bir kongreye katılmasına izin verilmediğini ve psikolojik baskıya maruz kaldığını öne sürerek, Aralık 2009’da Prof. Dr. Balkır aleyhinde Kocaeli 4. Sulh Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çakır, dava dilekçesinde, kişisel husumet nedeniyle Hukuk Fakültesi’nden Hereke’deki bir yüksekokula sürüldüğünü, burada kullandığı bilgisayara şifre koyduğu için tehdit edildiğini ve sürekli psikolojik baskı altında olduğunu ileri sürdü.

2008’de Kırgızistan’da uluslararası bir kongrede görevlendirilmesiyle alakalı oylamada Prof. Dr. Balkır’ın da arasında bulunduğu 2 üyenin, YÖK Kanunu’nun 61. maddesine göre yasak olmasına rağmen çekimser oy kullandığını ifade eden Çakır, bunun sebebini sorduğunda Balkır’ın, yargıya taşınan kişisel husumet nedeniyle bu şekilde oy kullandığını ifade eden bir yazıyı tarafına gönderdiğini anlattı.

3 bin TL manevi tazminat

İdare tarafından sürekli ve planlı bir şekilde kendisine mobbing uygulandığını, bunun sonucunda da akademik çalışma yapamaz hale geldiğini belirten Çakır, Balkır’dan, kongre nedeniyle önceden ödediği otel ve uçak ücreti olan 400 TL maddi, kongreye gidememesi nedeniyle duyduğu üzüntüden dolayı da 6 bin 500 TL manevi tazminat istedi.

Hâkim Yurdanur Balkan, davayı 14 Temmuz’da sonuçlandırdı. Balkan, manevi tazminat talebini kısmen kabul ederek, Balkır’ı Çakır’a 3 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Gerekçeli kararda, Çakır’la davası devam eden Balkır’ın olayda kast ve kusurunun bulunduğu belirtildi. Kararda, Balkır’ın, Çakır’la ilgili görevlendirmede çekimser oy kullanmasının ağır bir kişisel kusur ve hizmet kusuru olduğu kaydedildi.

‘Temyize gideceğim’

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zehra Gönül Balkır, henüz kendisine tebliğ edilmeyen karar ile ilgili açıklama yapmak istemediğini, tebligattan sonra temyize gideceğini söyledi. Prof.Dr. Balkır, “İddia edildiği gibi bir uygulama yapılmadı. Eşitsiz bir davranış içinde bulunmam kişilik olarak bana uygun değil” dedi.