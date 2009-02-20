Deivid ve Lugano kalıyor



Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Devid ile sözleşme uzatmak için anlaştıklarını belirterek, "Lugano ile ilgili müjdeli haberi de haftaya vereceğiz" dedi.



Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcularla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Alex ve Roberto Carlos'un sözleşmelerini uzatan sarı-lacivertli kulüp bir diğer Brezilyalı Deivid de Souza ile de anlaşmaya vardı.



Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada Deivid'in sözleşmesini uzatma konusunda her konuda anlaşma sağlandığını ifade etti. Mosturoğlu, takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano'nun sözleşmesini de önümüzdeki hafta içinde uzatmayı düşündüklerini söyledi.

