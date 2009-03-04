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Spor

Deivid: Güzel oynayarak kazandık

Deivid, lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yaptıkları 2 maçta güzel futbol oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

04 Mart 2009 02:00

Fenerbahçeli futbolcu Deivid, Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yaptıkları 2 maçta güzel futbol oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Deivid, 3-1 kazandıkları maç sonrası yaptığı değerlendirmede, rakiplerine karşı 2 maçta toplam 7 gol atmalarının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün büyük ve güzel bir maç oldu. 2 maçta da iyi bir futbolla sonuca ulaştık. Aynı ritimle devam edersek, lig ve kupadaki hedeflerimize ulaşabiliriz. İnişli-çıkışlı bir grafiğimiz var. Bu tempoyu sürdürmek zorundayız" dedi.

Deivid, hafta sonunda Kayserispor ile yapacakları lig maçı için, "Hafta sonu zorlu ve sıkıntılı bir maç olacak. Aynı ruhla, aynı mücadeleyi ortaya koyarsak başarılı olabiliriz. Bundan sonra her maçımıza final havasında çıkacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin bir diğer Brezilyalı futbolcus Roberto Carlos da 3-1'lik skorun, rövanş öncesi kendilerini rehavete sokmayacaklarını belirterek, "Futbolda herşey olabilir. Ayaklarımız yere basmalı. Rövanş maçını buna göre oynamalıyız" açıklamasını yaptı.

Sivassporlu futbolcu Murat Erdoğan ise Fenerbahçe karşısında buldukları tek golün, kendileri için en azından bir umut olduğunu dile getirerek, "Bize tur atlamak için 2-0'lık bir skor gerekiyor. Herşey bitmiş değil. Bunu başaracak güçteyiz" diye görüş bildirdi.

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