-DEISS: CİDDİ MÜZAKERELER BU YIL BAŞLAYABİLİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.01.2011 - BM Genel Kurul Başkanı Joseph Deiss, BM Güvenlik Konseyi reformu üzerinde ''ciddi müzakerelerin'' bu yıl başlayabileceğini belirtti. 192 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunun Başkanı İsviçreli Deiss, düzenlediği basın toplantısında sorular üzerine BM Güvenlik Konseyi reformu üzerinde durdu. Beşi daimi (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) 10'u geçici üyelerden oluşan 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesine yönelik reform görüşmelerinin yaklaşık 18 yıldır devam ettiğini anımsatan Deiss, ''Şu an durum hala oldukça karmaşık. Ama bu yıl reform üzerinde ciddi müzakerelerin başlamasını umuyorum'' dedi. Deiss, BM Güvenlik Konseyi reform görüşmelerini idare eden Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zahir Tanin'in BM'ye üye ülkelerin reform konusundaki görüşlerini özetleyen bir belgeyi kendisine geçen ay sunduğunu da belirtti. Yaklaşık 20 yıldır devam eden reform tartışmalarında, Güvenlik Konseyi'nin, soğuk savaşın sona ermesinin ardından değişen uluslararası koşullara parellel şekilde genişlemesi gerektiği belirtilirken, Konseyin kaç tane yeni üyeye sahip olması, bu üyelerin hangilerinin ve kaç tanesinin daimi, kaç tanesinin geçici üye olmaları gerektiği konusunda uzlaşmaya varılamıyor. BM kulislerinde Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın, Güvenlik Konseyi'nin potansiyel yeni daimi üyeleri olarak görüldükleri konuşulurken Afrika ülkelerinin de Konsey'de iki daimi üyelik kazanma peşinde oldukları biliniyor. Konsey en son 1965 yılında genişletilmiş, 11 olan üye sayısı 15'e çıkarılmıştı. O dönemde BM Genel Kurulunda bugünkü gibi 192 ülke değil sadece 118 üye temsil ediliyordu. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Şartına (Ana Sözleşme) göre bağlayıcılık özelliği taşırken, 192 üyeli Genel Kurulun kararları ise sadece tavsiye niteliğine sahip bulunuyor. Bu yüzden BM üyeleri içinde Genel Kurulunun da yetkilerinin güçlendirilmesini isteyen pek çok ülke bulunuyor. Türkiye, 2009-2010 döneminde 2 yıllığına BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olarak görev yaptı.