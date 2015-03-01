DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Ferit Şahenk görevini bırakacak

Gece yarısı operasyonuyla Ekonomi Bakanlığı’na bağlanan 28 yıllık Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DEİK) bir darbe daha geldi. Ekonomi Bakanlığı dün yaptığı yönetmelik değişikliği ile iş konseyi başkanlıklarında görev süresini 3 dönemle sınırladı. Artık aynı iş konseyinde bir kişi en fazla 3 dönem arka arkaya başkanlık yapılabilecek; mevcut iş konseyleri başkanlarının önceki dönem başkanlık süreleri de bu hesapta dikkate alınacak. Ferit Şahenk, Zeynep Bodur Okyay, Hüsnü Özyeğin, Zeynel Abidin Erdem ve Cefi Kamhi gibi iş dünyasının önde gelen isimleri gönüllülük esasına göre yürüttükleri iş konseyi başkanlıklarını, bu madde nedeniyle 2015 yılında yapılacak olan ilk seçimli genel kurulda bırakmak zorunda kalacak.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Libya İş Konseyi Başkanı Ersin Takla, Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Tunus İş Konseyi Başkanı Levent Soylu, Cezayir İş Konseyi Başkanı Emre Aykar, Etiyopya İş Konseyi Başkanı Yusuf Aydeniz, Portekiz İş Konseyi Başkanı Fahri Gökyayla, Endonezya İş Konseyi Başkanı Emin Hitay, Kanada-İş Konseyi Başkanı Yılmaz Argüden, getirilen 3 dönem sınırlamasından etkilenecek konsey başkanları arasında bulunuyor. Düzenleme kapsamında, 2015 yılında konsey başkanlıkları görevini bırakmak zorunda olacak diğer isimler de şöyle olacak:

Ferit Şahenk: 2008 yılında Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı seçilen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk, 2015 yılında 3. dönemini doldurmuş olacak.

Zeynep Bodur Okyay: 1996’dan bu yana Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanlığını yürüten Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Okyay da, ilk seçimli genel kurulda bu görevini bırakacak.

Zeynel Abidin Erdem: Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanlığı’na kuruluşundan bu yana 10 yıldan fazladır başkanlık yapan Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem de, ilk genel kurulda görevini bırakacak isimler arasında yer alıyor.

Hüsnü Özyeğin: Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanlığını uzun süredir sürdüren duayen işadamı Hüsnü Özyeğin de, 3 dönem kuralına takılıyor.

Cefi Kamhi: Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı olan Profilo Holding İcra Kurulu üyesi Cefi Kamhi de, 2015 yılında yapılacak olan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilemeyecek.

Ercüment Aksoy: Türkiye-Irak İş Konseyi’nin kuruluşundan bu yana başkanlığını Yapa Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Aksoy da, görevini ilk seçimli genel kurulda bırakacak.

Ekrem Güvendiren: Türkiye-İsrail İş Konseyi de, düzenlemeden etkilenen konseyler arasında bulunuyor. Konsey Başkanı Ekrem Güvendiren bu görevini yönetmelik gereği 2015 yılında sürdüremeyecek.

Yetkiler bakanda

Resmi Gazete’de dün yayınlanan yönetmelikle yapılan değişiklikler arasında, Ekonomi Bakanı’nın yetkisini arttıran maddeler de dikkat çekti. Buna göre iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, gerekli görüldüğü takdirde bakan tarafından ya da yönetim kurulu teklifi üzerine bakanlık onayı ile görevden alınabilecek. Söz konusu madde, Eylül ayında çıkarılan yönetmelikte de vardı. Yapılan son değişiklikle, başkan ve yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda ancak bakanlık onayı ile yeni ismin belirlenebileceği hükme bağlandı.

Yönetmelikte yer alan bir diğer değişiklikle de iş dünyasından DEİK için yapılacak kesintiler için başlangıç tarihi 2015 yılı olarak belirlendi. Eylül ayında çıkarılan yönetmelikte, iş dünyasını temsil eden kurucu kuruluşların gelirlerinin belli bir yüzdesini kurula aktarması öngörülmüştü. Ekonomi Bakanlığı bütçesinden de DEİK için katkı yapılmasını öngören düzenleme, iş konseyi üyeleri için de aidat öngörmüştü. Dün itibariyle ise tüm bu kesinti ve aidatlar için başlangıç tarihi 1 Ocak 2015’e kaydırıldı.

'Saygı duyuyorum ama...'

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Ercüment Aksoy, yönetmelikle ilgili olarak “Ne diyebilirim ki… Her şeyin bir süresi olmalı diye bakılabilir” dedi. Irak İş Konseyi’nde kuruluşundan bu yana görev yaptığını belirten Aksoy, “Ben dinozorum. Ama şunu görüyorum ki, İran-Irak gibi bizim için önemli olan bazı pazarlarda dinozorlar da işe yarıyor. Bazen kendime şunu soruyorum, ‘Çok uzun süredir görev yapıyorum, acaba o ülkedeki gelişmeleri atlıyor muyum?’ diye. Ama baktığınızda öyle olmadığını görüyorum. Konsey başkanlıklarının gönüllülük esasına göre dayandığı ve böyle bir yönetmelik olmadan da istenilse yönetim değişikliği yapılabileceği fikrine katılıyorum ama netice itibariyle alınan karara saygı duyuyorum” açıklamasını yaptı.

Eylül ayında torba yasaya son dakikada eklenen bir düzenlemeyle, TOBB öncülüğünde yönetilen DEİK ve iş konseyleri, Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmıştı. Bakanlığa bağlı olarak kurulan yeni DEİK’ten, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu istifa ederken, DEİK Başkanlığı’na eski MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan getirilmişti. Çıkarılan yönetmelikle konseyler ve kurulda yönetimi belirleme yetkisi büyük ölçüde Ekonomi Bakanlığı’na geçerken, iş konseyleri yönetimlerinin şimdilik görev başında kalması 2015 yılında ise seçimlerin yapılması benimsenmişti.