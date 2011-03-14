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Politika

DEĞİŞİM LİDERLERİ ZİRVESİ İSTANBUL'DA BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

14 Mart 2011 12:53

-DEĞİŞİM LİDERLERİ ZİRVESİ İSTANBUL'DA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - İstanbul Üniversitesi ve Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ''Değişim Liderleri Zirvesi'' İstanbul'da başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde açılış konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı zirve, dünyanın farklı bölgelerinden ekonomi, siyaset ve bilim dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Zirvenin açılışında İstanbul'u tanıtan film gösterimi yapıldı. İki gün sürecek kongrenin bugünkü oturumlarında, ''Türkiye'nin Yeni Rolü ve Bölgesindeki Etkileri'', ''Modern Çağda Liderlik Neden Uluslararası Olmak Zorunda?'' ''Yeni Bir Bakış Açısıyla Kalkınma'', ''Ortadoğu Bakışı Mümkün mü?'', ''Yeni Finans Merkezi İstanbul'', ''Küresel Ekonominin Geleceği'', 'Farklı İnançlar, Ortak Değerler'', ''Balkanlar ve Türkiye Geçmişten Geleceğe'', ''21. Yüzyıl Çevre ve Ekonomi Stratejileri'' konuları ele alınacak.  Zirve yarın yapılacak oturumlarla sona erecek. 

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