-Değişim demokratik yollarla gerçekleştirilmeli TRABLUS (A.A) - 26.12.2011 - Libya eski Başbakanı Mahmut Cibril, ''Arap Baharı''nın gerçekleştiği ülkelerde değişimin demokratik yollarla gerçekleştirilmesi gerektiğini'' söyledi. Cibril, Trablus Üniversitesince bir otelde düzenlenen ''Demokratik Libya'' toplantısında Libya'yı demokratik yollarla inşa etmeyi planladıklarını, bu konuda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. İsyancılar tarafından öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin iktidarı döneminde Libya insanının fakirleştirilip, yokluğa terk edildiğini savunan Cibril, söz konusu dönemde halkın iyi koşullarda yaşamaya muhtaç edildiğini kaydetti. Önümüzdeki süreçte Libya'nın sıfırdan inşa edilmeye çalışıldığını anlatan Cibril, şöyle konuştu: ''Ülkede şu an gerçekleştirilen protestolar, aslında demokratik ve özgür Libya'nın yapı taşlarını oluşturuyor. Yeni nesli demokratik Libya için eğiteceğiz. Gelecekte onlar demokratik Libya'yı yönetecek. Arap Baharı'nın gerçekleştiği ülkelerde değişimin demokratik yollarla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tunus ve Mısır demokrattı ancak onların yapısıyla Libya halkının yapısını bir göremeyiz. O yüzden bizdeki demokratikleşme çabaları daha çok halka yönelik olacaktır. Demokrasiyi, sınırlarda, okullarda, hastanelerde, kamu binalarında ve sokaklarda uygulayacağız. Bunun için Libya'nın gereksinim duyacağı bilgi akışını tüm Libya için sağlayacağız. Ülkemiz için çalışacak insanlara ihtiyacımız var. Demokratikleşme sürecini sindire sindire gerçekleştirmeliyiz. Bu süreç belki 5-10 yılda değil de ümit ediyoruz ki önümüzdeki 3 yıl içerisinde demokratik bir Libya oluşacaktır.''