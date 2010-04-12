Değişiklik teklifi görüşmeleri Komisyon'da sürüyor

T24- Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri sürüyor. Komisyonun bugünkü çalışmaları, teklifin Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandırılmasını öngören 17. maddesinin görüşülmesiyle başladı.

CHP Antalya Milletvekili Atilla Emek, teklifi göre Anayasa Mahkemesinin 9 üyesinin hukukçu olmamasının mümkün olduğunu ifade ederek, ''Çoğunluğu hukukçu olmayan bu yapı Yüce Divan olarak nasıl ceza yargılaması yapacak?'' diye sordu.

AK Parti Karabük Milletvekili Mustafa Ünal, ''Demokratik ülkelerde halkın iradesini temsil eden parlamentodan korkan yoktur. Bu korkaklık ve ürkeklik yeterince halk oyuna mazhar olamamaktan kaynaklanmaktadır. Ülkenin geldiği demokratik anlayış bu eleştirileri getirenlerin gözlerinden kaçıyor. Halk ve halkın iradesi tahkir ediliyor'' diye konuştu.



-GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİN GÖRÜŞMESİ-



CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Başkanı Deniz Baykal'ın 3 maddenin referanduma götürülmesi önerisinin görüşülebileceğini söylediğini anımsatarak, Komisyon Başkanı Burhan Kuzu'nun, ''Grup başkanvekillerinin görüşmesi için toplantıya 2 saat geç başlayalım'' önerilerini kabul etmemesini eleştirdi. Kuzu, ''Sayın Başbakan gelmeden bir karara varamazlar. Siz, Sayın Baykal'a sormadan bir karara varabilir misiniz'' diye konuştu.

Getirilen sistemle Anayasa Mahkemesinin ''ele geçirilmeye çalışıldığını'' öne süren Mengü, ''Benden nasıl elektrik mühendisi olmazsa elektrik mühendisinden de Anayasa Mahkemesi üyesi olmaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, YÖK kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçtiğimiz günlerde seçim yaptığını anımsatan Mengü, YÖK'ün Gül'e ismini bildirdiği 3 adayın da hukukçu olmadığını ifade etti. Mengü, ''Muhasebecinin üye olduğu bir Yüce Divan Cumhurbaşkanını yargılayacak'' dedi.



-''KANI KANLA YIKAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ''-



MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Anayasa değişiklik teklifi ile ''parlamenter sistemin genetiğinin değiştirildiğini'' öne sürdü.

Bal'ın, önceki görüşmelerde dile getirdiği, 2007 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden gerginlik yaratılarak ''hormonlu oy'' alındığı sözlerini yinelemesi üzerine, tartışmalar yaşandı. Başkan Kuzu, ''Demek ki demokrasinin gidişatına dokunmamak lazım. Dokunulduğu an bir yerden fırlama yapıyor'' dedi. Kuzun'un sözleri gülüşmelere neden oldu.

''Uzlaşma aranmadığı'' eleştirisinde bulunan Bal, ''Geçmişteki yanlışları konusunda kanı kanla yıkamaya çalışıyorsunuz'' diye konuştu.