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Dünya

Değişiklik önergeleri oylanıyor PARİS (A.A) 

22 Aralık 2011 16:07

-Değişiklik önergeleri oylanıyor PARİS (A.A) - 22.12.2011 - Fransa meclisi genel kurulunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin görüşülmesi tamamlandı ve değişiklik önergeleri oylanmaya başlandı. Değişiklik önergeleri içinde yer alan ve ''ifade özgürlüğünün ihlal edildiği'' gerekçesiyle, yasa teklifinin, ''Fransız kanunları tarafından tanınan soykırımların inkarının cezalandırılmasını'' öngören birinci maddesinin iptal edilmesine ilişkin sunulan değişiklik önergesi kabul edilmedi. Değişiklik önergesi, Fransız parlamentosunun daha önce hazırladığı ve ''parlamentoların tarihi konularda yasa yapmamasını'' isteyen rapora da atıfta bulunarak, yasa teklifinin 1 maddesinin iptalini talep ediyordu.   Fransa'nın Demokrasi Hareketi (MODEM) lideri Francois Bayrou, değişiklik önergesinin tartışılması sırasında söz aldı ve yasa teklifini ''tehlikeli bir girişimi'' olarak niteledi. Bayrou, teklife karşı olduğunu söyledi. Hükümet adına konuşan Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Bakan Patrick Ollier'in de bu değişiklik önergesine karşı çıkması dikkati çekti.

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