Değişik fikirler artık çöpe gitmeyecek!

T24- Son yıllarda Türk gençlerine yöneltilen 'assosyalleşiyorlar'suçlamasını çürütecek nitelikte bir çalışma Boğaziçi Üniversitesi'nden geldi.Toplumu değiştirecek fikirleri olan gençler için Boğaziçi Üniversitesi'nde 'SOGLA' adlı bir projeyi hayata geçirildi.Proje,Türkiye'de ilk kez sosyal girşimcilik eğitimi verme özelliğini taşıyor.







Gençler gençleri yetiştirecek

Hayalimiz, hayatlarını sosyal girşimden kazanmaları

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre,toplumu değiştirecek bir fikri hayata geçirmenin yolu sosyal girişimcilikten geçiyor. Sosyal girişimcilik eğitimi ise Türkiye'de ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde SOGLA projesi çerçevesinde verilecek.Bangladeşli ekonomi profesörü Muhammed Yunus, mikro kredi fikri ile yüzlerce insanın hayatını değiştirdi. Kurduğu Grameen Bankası, yoksul kişilere kendi işlerini kurmaları için cüzi miktarlarda kredi verdi ve böylece birçok kişi hem iş sahibi oldu, hem de yoksulluktan kurtuldu. İşini kuranlar kredilerini geri ödediği için yeni insanların iş kurmasının önü açıldı. Bu fikir Muhammed Yunus'a 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'nü getirdi.Muhammed Yunus'un öyküsü, birçok insanın belki hayalini kurduğu ama gerçekleştiremediği bir başarıyı anlatıyor aslında. Hemen herkesin toplumda değiştirmek istediği, yanlış gittiğini düşündüğü bir şeyler var. Eğitimden sağlığa, kadın haklarında çevre sorunlarına kadar birçok alanda... Ancak bu değişimi gerçekleştirmek çoğu zaman düzenli bir işten ayrılmak ve gelirini kaybetmek anlamına geliyor. Bu yüzden hayata geçemeyen fikirlerin gerçeğe dönüşmesi, 'sosyal girişimcilik' ile mümkün olabilir. Yani ticari girişim mantığının sosyal projelere uygulanması ile. Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hizmete başlayan ‘Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi"nin (SOGLA) amacı da Türkiye'yi değiştirebilecek gençleri bulmak ve onların projelerinin gerçekleşmesini sağlamak.Sosyal girişimcilik son 5 yılda Harvard ve Stanford gibi üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarında ders olarak veriliyor. Ancak SOGLA projesi ile Türkiye'de ilk kez bu alanda eğitim verilmiş olacak. Dünya Bankası tarafından da desteklenen projenin koordinatörü Ece Ercel ve eğitmenlerinden Timur Tiryaki, Türkiye'de sosyal girişmciliği ve verecekleri eğitimin hedeflerini ntvmsnbc'ye anlattı.Proje koordinatörü Ece Ercel, sosyal girişimciliğin sosyal sorumluluk ve ticari girişimden nasıl ayrıştığını şöyle anlatıyor:"Sosyal girişimciliğin, sosyal sorumluluktan önemli bir farkı kurulan sistemin kendi kendini döndürebilmesi. Ticari girişimden farkı ise karın patrona değil, sisteme aktarılması ve sistemin kendi içinde büyümesi. Kurulan sistem çalışıyor, kar ediyor ve sosyal girişimci de para kazanabiliyor, ama esas amaç sosyal faydayı artırmak."Sosyal girişimcilik üzerine eğitim alması için öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'nden 25 öğrenci seçildi. Bu öğrencilerin hepsinin toplumda tespit ettiği bir sorun ve onu değiştirmeye yönelik fikri var. Profesyonel koçlar, işadamları ve İbrahim Betil gibi sosyal girişimcilerden alacakları derslerin sonunda, fikirlerini hayat geçirmek için çalışacaklar. Eğitim sürecinin sonunda gruplar oluşturularak bazı fikirler uygulamaya geçirilecek. Seçilecek fikirlerin 5-10 seneye yayılabilmesi ve bir iş kurma mantığında inşa edilmesi oldukça önemli, çünkü sosyal girişimciliğin esas amacı projelerin bir atımlık olmaması.Bu yüzden eğitimin önemli bir ayağını da ekonomi oluşturacak. Ölçülebilir hedefler koymak, gerekli insan ve finans kaynağını belirlemek, bütçe planlamak eğitimin kapsadığı konular arasında.Timur Tiryaki,Sogla'nın amacının Dr. Muhammed Yunus, İbrahim Betil, Nasuh Mahruki gibi kişilerden önümüzdeki yıllarda daha çok yetiştirmek olduğunu söylüyor. Gençlerin aynı zamanda koçluk eğitimi almasının da önemine değinen Tiryaki, "Koçluk eğitimi sayesinde gençler hem kendilerine, hem de başkalarına yön verebilecek. Zaten SOGLA'nın bir diğer amacı da gençlerin gençlere koçluk yapabilmesi ve sosyal girişimcilik eğitiminin bu sayede mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşması. İleride Anadolu'daki üniversitelerde de bu eğitimin verilmesi planlanıyor. Bu nedenle 10 Nisan günü Boğaziçi Üniversitesi’nde tüm üniversite öğrencilerine açık bir sosyal girişimcilik konferansı düzenlenecek. Bu konferansa Türkiye’den sosyal girişimciler, akademisyenler ve iş adamları katılacak, kendi başarı öykülerini anlatacak ve daha çok gencin bu alanda çalışmasını sağlamaya çalışacak" diyor.Ece Ercel'e göre, Türkiye’de sosyal sorumluluk projeleri var, ama yeterli değil. Daha çok "haftasonu iki saat ihtiyacı olanlara yardım etme" mantığı hakim. Sosyal girişimcilik ise bu mantıktan uzaklaşarak; sorunları çözecek, sürdürülebilir sistemler oluşmasını hedefliyor. Ercel, projenin amacına ulaşma kriterini ise şöyle açıklıyor: "Hayalimiz, ileride birkaç öğrenicinin işinin gerçekten de bu olması, yani hayatlarını sosyal girişimcilikten kazanmaları." diyor.