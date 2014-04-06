Değerlenen gayrimenkullere 'rant vergisi' geliyor

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ‘kentsel rantlar’ın kamuyla paylaşılması için çalışma başlattıklarını ve buradan gelecek kaynağın yerel yönetimlere ya da merkeze aktarılabileceğini söyledi. Bakan Yılmaz, hükümet olarak önümüzdeki 5 yıl için yapılması gereken tüm reformları planladıklarını açıkladı.

Hükümet kentlerde evi veya arsası olan herkesi yakından ilgilendiren bir çalışmayı gündemine aldı. Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Kentsel rantların daha fazla kamuyla paylaşılması için çalışma yapılıyor. Mesela bir eviniz var ve imar değişikliği nedeniyle değeri 100 bin TL’den 200 bin TL’ye çıktı. Bu artan değerin bir kısmı şeffaf kurallar çerçevesinde kamuyla paylaşılmalı. Bu hem kamu için yeni kaynak, hem de adil bir düzenleme olur” dedi.

Öncelik yatırım ortamı

Türkiye’nin reformlardan uzaklaştığı eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, “Aslında biz 5 yıllık kalkınma planıyla önümüzdeki dönemin reform programını hazırladık. Türkiye reform gündemini şekillendirmiş nadir ülkelerden” dedi. Kısa vadedeki önceliklerini de açıklayan Yılmaz, “Kısa vadede de en fazla üzerinde durmamız gereken yatırım ortamını iyileştirmek. Yatırımcı için daha cazip ortam oluşturma, süreçleri kısaltma gibi konular” diye konuştu. Türkiye’nin son dönemde imajıyla ilgili sıkıntıların bir kısmının kasıtlı olduğunu savunan Yılmaz, “Bunlara en iyi yanıt reformlar. AB, demokrasi ve ekonomi alanındaki reformları sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Yılmaz, kentsel rantlardaki artıştan kamunun daha çok pay alması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu çalışmayı yaptığını kaydetti. Yılmaz, “Kentlerde imar değişikliği veya yapılan hizmetlerden dolayı bir gayrimenkulde oluşan değer artışının kamuyla daha çok paylaşılması için çalışmalar şu anda yapılıyor” dedi. Modelin detayları hakkında da bilgi veren Yılmaz, “Bazı kamusal kararlar veya yapılan bazı önemli hizmetlerden dolayı gayrimenkulde ciddi bir değer artışı gerçekleşiyor. Artan değerin bir kısmının şeffaf kurallar çerçevesinde kamuya, yerel yönetimlere veya merkezi yönetime aktarılması söz konusu olacak. Bu yeni bir şey, gelişmiş dünyada uygulanan bir yöntem. Bu hem kamunun finansman kaynakları anlamında yeni bir kaynak oluşturuyor, hem de adalet için önemli” dedi. 2014 için dış talebin büyümeye daha çok katkı yapacağını kaydeden Yılmaz, “Yukarı veya aşağı yönlü tahminlerimize bakarız. Biz gerçekçiyiz” dedi.

YİD projelerinde sıkıntı yok

Yap – işlet - devret modeliyle yapılan 3. havalimanı ve köprü gibi büyük projeler için bir finansman sıkıntısı olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Cevdet Yılmaz, dünyadaki likidite daralmasına karşılık projelerin kendi karlılığı ile bunları aşılabileceğini söyledi. Yılmaz, “Seçimlerden istikrar çıkması, yatırımları olumlu etkileyecek” dedi.

Şerefiye modeli çalışacak

Şerefiye, bayındırlık ve imar faaliyetlerinden dolayı değeri artan gayrimenkullerin sahiplerinden alınan bir tür harç niteliği taşıyor. Hükümetin gündemine aldığı çalışmayla, şerefiye sistemi belli kurallara bağlanarak ‘rant vergisi’ için de uygulanabilecek ve buradan sağlanacak kaynak diğer kamu hizmetlerinde kullanılacak.

İkinci bir sıçrama gerekiyor

Türkiye’nin ekonomide ikinci bir sıçrama yapması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Bir sıçrama yapmıştık. Ama artık hedef 13 bin dolarlık kişi başına gelir eşiğini de aşıp, yüksek gelirli ülkeler kategorisine girmek. İkinci bir sıçrama yapmak gerekiyor. Son 10 yıldaki başarıyla rehavete kapılırsak, bunu yapamayız” saptamasında bulundu. Yapılması gerekenleri de sıralayan Yılmaz, “Daha iyi bir şehirleşme, konut kalitesinin artması, kent estetiğine daha çok değer vermek, ana eksenlerden biri bu. İnsanımıza daha fazla yatırım yapılmalıyız. Üçüncü boyutta ekonomi var. Daha nitelikli bir üretim yapısı kurmamız gerekiyor. Sadece adalet dağıtan bir adalet sistemi ve uluslararası işbirliğini artırma da diğer konularımız” dedi.

3 çocuk için yasa paketi yok

Doğurganlığın artırılması için bir teşvik paketi daha önce gündeme gelmişti. Bu konudaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Yılmaz, çalışan kadınların 2 çocuk sahibi olmak istediğini ancak 1 çocuğu olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bir dönem çok sayıda çocuk sahibi olmak köylülük olarak görüldü. Şu ana kadar kurumlar, doğurganlığı artırmak için belli düzenlemeleri uygulamaya soktu onun dışında bir yasa paketi yok” bilgisini verdi.

