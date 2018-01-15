T24 LogoT24 Logo
Gündem

Değeri artan tek kripto para: Cardano!

Piyasasının en büyük beşinci kripto para birimi Cardano yüzde 6.59 yükseldi

15 Ocak 2018 16:40

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının en büyük beşinci kripto para birimi Cardano yüzde 6.59 yükseldi.

DHA'nın haberine göre, 1438 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasında Cardano, son bir haftada istikrarlı bir artışla, piyasa değeri açısından yedinci sıradan, beşinci sıraya yükseldi. Cardano, son 24 saatte yüzde 6.59 artışla 0.86 dolara çıktı.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 0.54 düşüşle yeniden 14 bin doların altına gerileyerek 13 bin 910 dolara indi. Bitcoin, 712 milyar 400 dolarlık kripto para birimleri piyasasının yüzde 32.8’ini oluştururken, piyasanın 24 saatlik toplam işlem hacmi 32 milyar 300 dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 0.54, Ripple yüzde 2.71, Bitcoin Cash yüzde 2.76 ve Ethereum yüzde 1.88 azalırken, Cardano yüzde 6.59 arttı.

ETİKETLER

Bitcoinsanal para

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24