-DEFTERDARLAR YER DEĞİŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Karabina atandı. Maliye Bakanlığının bazı defterdarlıklara atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, yapılan atamalar şöyle: Isparta Defterdarlığına Şanlıurfa Defterdarı Rahmi Turan, Şanlıurfa Defterdarlığına Hatay Defterdarı İsmail Çelik, Hatay Defterdarlığına Mardin Defterdarı Mustafa Akdemir, Mardin Defterdarlığına Konya Defterdar Yardımcısı İsmail Tarım, Düzce Defterdarlığına Aydın Defterdarı Sebahattin Parmakerli, Aydın Defterdarlığına Edirne Defterdarı Murat Yıldırımlı, Edirne Defterdarlığına Ağrı Defterdarı İzzet Patan, Ağrı Defterdarlığına Eskişehir Defterdar Yardımcısı Ali Osman Karaköse, Giresun Defterdarlığına Gümüşhane Defterdarı Sedat Ayyıldız, Gümüşhane Defterdarlığına Diyarbakır Defterdarı Mehmet Adil Demirel, Diyarbakır Defterdarlığına Siirt Defterdarı Musa Avcu, Siirt Defterdarlığına Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Niyazi Özkaya, Aksaray Defterdarlığına Erzincan Defterdarı Ali Aykaş, Tekirdağ Defterdarlığına Milli Emlak Başkontrolörü Yusuf Atılğan, Tokat Defterdarlığına Karaman Defterdarı Cuma Arslantaş, Karaman Defterdarlığına Tokat Defterdarı Necmettin Heper getirildi. Bartın Defterdarlığına Samsun Defterdarı Ali Sağlam, Samsun Defterdarlığına Sinop Defterdarı Hayati Dinç, Sinop Defterdarlığına Kırşehir Defterdarı Mehmet Emin Narta, Kırşehir Defterdarlığına Batman Defterdarı İsmet Tapar, Batman Defterdarlığına Kastamonu Defterdar Yardımcısı Hasan Koca, Amasya Defterdarlığına Kars Defterdarı Hanifi Eraslan, Kars Defterdarlığına Erzurum Defterdarı Osman Şimşek, Erzurum Defterdarlığına Rize Defterdarı Ali Tongül, Rize Defterdarlığına Ardahan Defterdarı Nurettin Dirican, Ardahan Defterdarlığına Muş Defterdarı Mehmet Öztürk, Muş Defterdarlığına Tunceli Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, Tunceli Defterdarlığına Adana Defterdar Yardımcısı Ömer Faruk Önel'in atanmaları uygun görüldü.