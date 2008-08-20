'Defolu balık' yarı fiyatına

Ucuz fiyatla satılan defolu ürünler grubuna balık da katıldı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, çiftliklerde yetişme koşullarından dolayı gelişimini tam sağlayamayan çizik, başı eğri, kuyruksuz, kanatsız veya gramajı düşük balıklar piyasada defolu olarak satılıyor.



Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Kocataş, bu balıkların da vücutlarında kamburluk, organ eksikliği olabileceğini belirtti. Bu tür balıkların yenmesinde herhangi bir sakınca olmadığını aktaran Dekan Kocataş, özellikle defolu tabir edilen çipura ve levreklerin 4-5 YTL'ye satıldığını vurguladı. Kocataş, normal gelişimde olan balıkların daha pahalı olduğu için alıcıların bu balıklara yöneldiğini söyledi.