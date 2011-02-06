Defne'nin ölüm nedeni kalp krizi de değil

T24 - Ön otopside astım krizinden ölmediği anlaşılan Defne Joy Foster'in ölüm nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor.

Ön otopside Defne'nin beyin kanaması geçirmediği de belirlenirken, kalbinde nekroz (enfarktüse bağlı hücre ölümüyle oluşan hasar) ve aort damarlarında daralma tespit edilemedi. Bu bilgiler ışığında kalp krizi ihtimali de elenmiş oldu. Sabah gazetesine bilgi veren bir Adli Tıp yetkilisi, "Ön raporda bunlar belirlendi ama yüzde 5 oranında olsa da bir yanılma payı vardır" diye konuştu.



Uyuşturucu madde aranacak

Defne Joy Foster'dan alınan kan ve mide sıvısı örnekleri 5. İhtisas Kurulu laboratuvarlarında inceleniyor. Adli Tıp uzmanları bu incelemede organik maddeleri ayırıştırarak inorganik maddeler arıyor.

Yapılacak kimyasal tetkiklerin ardından Foster'in kanında ve mide sıvısında uyuşturucu yahut alkol ve türevlerinden oluşan sentetik, inorganik maddeler aranacak. Eğer böyle bir maddeye rastlanır ise Foster'in alkol zehirlenmesi yaşayıp yaşamadığı ya da uyuşturucu kullanıp kullanmadığı belirlenecek.



