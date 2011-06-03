Defne'nin ölüm nedeni belli oldu

T24 - Defne Joy Foster'ın ölüm nedeninin astım, alkol ve ilaçlar olduğu ortaya çıktı.



Yakınları Defne Joy'u anlattı



Defne Joy: Hayat hesap yapacak kadar UZUN değil



Defne Joy'un ardından kim ne dedi



İşte Defne Joy Foster'ın son görüntüleri



Hıncal Uluç: Su testisi su yolunda kırılır



Hıncal Uluç'a 'su testisi' tepkisi







Yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybeden sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla kesinleşti.

Aylardır süren incelemelerin sonucunda hazırlanan raporda, ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer aldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doçent Doktor Haluk İnce “İlaçları kanında bulduk, içkiyle birleştiğinde kalbi durdurabileceği sonucuna ulaştık'' dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun Defne Joy Foster'a ilişkin hazırladığı rapor, savcılığa gönderilecek. 32 yaşındaki Defne Joy Foster, 2 Şubat'ta İstanbul Caddebostan'da arkadaşı Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybetmişti.