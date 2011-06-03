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Yaşam

Defne'nin ölüm nedeni belli oldu

Defne Joy Foster'ın ölüm nedeninin astım, alkol ve ilaçlar olduğu ortaya çıktı.

03 Haziran 2011 03:00

T24 - Defne Joy Foster'ın ölüm nedeninin astım, alkol ve ilaçlar olduğu ortaya çıktı.

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Yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybeden sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla kesinleşti.

Aylardır süren incelemelerin sonucunda hazırlanan raporda, ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer aldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doçent Doktor Haluk İnce “İlaçları kanında bulduk, içkiyle birleştiğinde kalbi durdurabileceği sonucuna ulaştık'' dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun Defne Joy Foster'a ilişkin hazırladığı rapor, savcılığa gönderilecek. 32 yaşındaki Defne Joy Foster, 2 Şubat'ta İstanbul Caddebostan'da arkadaşı Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybetmişti.



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