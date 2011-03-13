Defne'nin kanı temiz çıktı

T24 - Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni 15 gün sonra netleşecek. İlk incelemelere göre Foster'ın kanında uyuşturucu madde çıkmadı.

2 Şubat'ta Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın kesin ölüm nedeninin ortaya çıkartılması için Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sürüyor.

Akşam gazetesinin haberine göre, yapılan ilk incelemede Foster'ın kanında uyuşturucu madde çıkmadı. Astım hastası olan Foster'ın vücudunda delici-kesici alet yarasına rastlanmadı, kafasında da çarpma, darp izi bulunamadı. Adli Tıp uzmanları, 15 gün içinde raporlarını tamamlayıp savcılığa gönderecek.

Defne Joy Foster, Beyoğlu'nda eğlendikten sonra gittiği arkadaşı Kerem Altan'ın Caddebostan'daki evinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti.



