T24 LogoT24 Logo
Magazin

Defne Samyeli'nin kızı Amerika'da oyunculuk eğitimi alacak

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya, mankenlik teklifleri alırken, Talu Amerika'ya gidip drama eğitimi alarak oyuncu olmak istiyor

22 Nisan 2014 12:52

Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Deren Talu, geçen ay çıktığı Atıl Kutoğlu defilesinde güzelliğiyle dikkat çekti. Çok sayıda mankenlik ajansı ve yapımcıdan teklifler almaya başladı.

Umut Ünver’in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, Defne Samyeli  “Deren’e onlarca firmadan ve ajanstan modellik ve mankenlik teklifleri geldi. Ancak Deren oyuncu olmak istiyor. Bir süredir oyunculuk eğitimi alıyor. Yakında da Amerika’ya gidecek, drama eğitimi alacak. Döndüğünde de kendi yolunu çizecek” diye konuştu.

Defne Samyeli kendisinin de oyunculuk eğitimi aldığını belirterek, yeni sezonda ekranda olacağını belirtti.
 

ETİKETLER

defne samyelikızıderen talumankenlikoyunculukamerika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24