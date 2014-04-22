Defne Samyeli'nin kızı Amerika'da oyunculuk eğitimi alacak

Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Deren Talu, geçen ay çıktığı Atıl Kutoğlu defilesinde güzelliğiyle dikkat çekti. Çok sayıda mankenlik ajansı ve yapımcıdan teklifler almaya başladı.

Umut Ünver’in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, Defne Samyeli “Deren’e onlarca firmadan ve ajanstan modellik ve mankenlik teklifleri geldi. Ancak Deren oyuncu olmak istiyor. Bir süredir oyunculuk eğitimi alıyor. Yakında da Amerika’ya gidecek, drama eğitimi alacak. Döndüğünde de kendi yolunu çizecek” diye konuştu.

Defne Samyeli kendisinin de oyunculuk eğitimi aldığını belirterek, yeni sezonda ekranda olacağını belirtti.

