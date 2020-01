Defne Şahin Türkiye turnesinde

Berlinli caz şarkıcısı Defne Şahin, Goethe Enstitüsü desteği ile Türkiye turnesinde Nâzım Hikmet’in şiirlerini yorumladı. Şahin, bu projesinde eserlerini, Nâzım Hikmet’in şiirlerine denizin dalga seslerini, ormanın gizemli soluğunu, yıldızların parlaklığını ve düzene muhalif olan şairin, hayatının 16 yılını geçirdiği hapishanelerin kasvetini katarak seslendirdi.

Konserlerinde Defne Şahin’e piyanoda New York’ta yaşayan Can Olgun, kontrabasta İsviçreli sanatçı Simon Quinn ve New York’tan yeni dönen davulcu Martin Krümmling gibi, Alman caz dünyasından tanınmış isimler eşlik ediyor.

Grup, 2010 yılında Berlin Senatosu’nun dünya müziği ve pop müzik için verdiği stüdyo ödülünü aldı.

Almanya’nın değişik yerlerinde dinleyicileriyle buluşan genç sanatçı kısa sürede Alman basınında kendisinden övgü ile söz ettirmeyi başardı. Der Spiegel” dergisi geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir makalede Defne’yi Alman cazını zenginleştiren sanatçılar arasında sınıflandırdı. "Jazz Podium" adlı müzik dergisi ise Defne’nin parçalarıyla Türkçenin caz dili olarak gerçek yerini bulduğunu yazdı.

2011 yılında, Almanya’nın en önemli caz dergisi Jazz thing’in (Doublemoon Records) Next Generation dizisi tarafından çıkarılan „Yaşamak“ albümü Türkiye’de Kalan Müzik tarafından piyasaya sunuldu. Bu albümde Defne Şahin’in besteleri, caz, pop ve doğu tınılarının etkisiyle, Nazım Hikmet şiirlerine yeni bir soluk kazandırıyor.