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Yaşam

Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni kalp krizi değil

Adli Tıp Kurumu, Defne Joy Foster'ın vücudundan aldığı doku, idrar ve kan örnekleriyle yaklaşık 1,5 ay sürecek makroskobik inceleme başlattı.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - Adli Tıp Kurumu, Defne Joy Foster'ın vücudundan aldığı doku, idrar ve kan örnekleriyle yaklaşık 1,5 ay sürecek makroskobik inceleme başlattı. Ancak genç kadının yakınlarına ulaşan bilgilere göre, Defne'nin cesedinde yapılan ilk incelemede 'astım krizi'nin tetiklediği solunum yetmezliği ve kalp krizi bulgusuna rastlanamadı.

Adli Tıp Kurumu yetkilileri ise ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için laboratuar ortamında yapılan kapsamlı analizlerin tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

Adli Tıp'ın bilimsel verilerle hareket ettiğini ve kesin sonuca ulaşmak için elde edilen verilerin yetersiz olması durumunda daha da derinlemesine analiz yapılabileceğini kaydediyorlar. Birçok bulgunun göz önünde bulundurulması ve tüm analiz sonuçlarını bir arada değerlendirilmesinin önemini belirten Adli Tıp yetkilileri, kapsamlı otopsi raporu tamamlanıncaya kadar bilgi verilmesinin doğru olmadığını ifade ettiler.


twitter'daki iddialar

Defne Joy Foster'ın ölümü ile ilgili sır perdesi henüz kalkmadı. Defne Joy Foster'ın ölüm nedeninin astım krizi veya kalp olmadığı belirtilirken gazeteci Suna Akyıldız'ın twitter sayfasına düşen "evin icinde eşyalar devrilmış. Çok çığlık atmıs defne" iddiaları ortalığı çok karıştıracak gibi görünüyor.

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