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Defne Joy Foster'ın eşi tekrar evlendi

8 ay önce hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, gözlerden uzak bir şekilde evlendi.

28 Ekim 2011 03:00

T24 - 8 ay önce hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, gözlerden uzak bir şekilde evlendi. 8 ay önce eşinin ölümüyle şoke olan Solmaz, Bolu'da, anaokulu müdürü Beyza Dankal'la nikah masasına oturdu.


2 Şubat'ta arkadaşı Kerem Altan'ın evinde astım, alkol ve kullandığı ilaçların reaksiyon oluşturması sonucunda ölen Foster'ın eşi Solmaz, 6 Ekim'de Bolu'ya bağlı Yeniçağa Belediyesi'nde Zekeriya Gökmen tarafından kıyılan nikahla, 1978 doğumlu Beyza Dankal'la dünyaevine girdi.


Akşam'ın haberine göre, İstanbul Çiftehavuzlar'da özel bir anaokulunda müdür olan Beyza Dankal'ın Ceylin adında bir kızı var.


İlker Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ölümünden kısa süre sonra çevresine "Oğlum çok küçük, onun daha fazla anne sevgisinden uzak büyümesini istemiyorum. Yeniden evlenebilirim" dediği duyulmuş, ancak Solmaz bu haberleri yalanlamıştı.


Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster ise aylar önce çıkan evlilik söylentilerine, ilk önce "Kızımın daha toprağı soğumadı, çok erken değil mi?" diyerek tepki göstermişti.


Ancak acılı anne daha sonraki açıklamalarında, "İlker genç ve sağlıklı bir erkek. Henüz 31 yaşında, elbette evlenecek. Evlenmesini ve bir yuva kurmasını hem İlker için hem de torunum Can Kılıç için isterim. Bir yandan vicdanım sızlıyor, kızımı düşünüyorum ama bir yandan da mantıklı düşünmeye gayret ediyorum" demişti.

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