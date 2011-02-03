-DEFNE JOY FOSTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Kadıköy'de bir arkadaşına ait evde dün ölü bulunan sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Foster için Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Foster'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından omuzlar üstünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği yere kadar taşındı. Foster'in cenazesi, daha sonra burada toprağa verildi. Foster'in annesi Hatice Foster, cenaze törenine ambulansla getirildi. Tekerlekli sandalye ile kızının tabutunun yanına gelen Foster, fenalaşınca yeniden ambulansa taşındı. Hatice Foster, bir süre sonra tekrar tekerlekli sandalye ile cami avlusuna getirildi. Tören boyunca Hatice Foster'ın yanında sağlık ekipleri bulundu. Törene Foster'in eşi Yasin Solmaz, dayısı Nejat Nayman, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Azra Akın, Nilgün Belgün, Metin Arolat, İpek Tanrıyar, İnci Türkay, Burcu Güneş, Emre Altuğ, Çağla Şikel, Pascal Nouma, Acun Ilıcalı, Emrah, Nedim Saban ve Açelya Akkoyun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu, sunucu ve yapımcı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Ferdi Tayfur'un da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise çelenk gönderdi. Bu arada, Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu, Defne Joy Foster'in ölümüyle gündeme gelen astımla ilgili, etikleyici faktörlerden uzaklaşmayan ve düzenli hekim kontrolünde olmayan hastaların ölümcül ataklar geçirebildiklerini bildirdi.