T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DEFNE JOY FOSTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2011 15:49

-DEFNE JOY FOSTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Kadıköy'de bir arkadaşına ait evde dün ölü bulunan sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.  Foster için Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Foster'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından omuzlar üstünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği yere kadar taşındı. Foster'in cenazesi, daha sonra burada toprağa verildi. Foster'in annesi Hatice Foster, cenaze törenine ambulansla getirildi. Tekerlekli sandalye ile kızının tabutunun yanına gelen Foster, fenalaşınca yeniden ambulansa taşındı. Hatice Foster, bir süre sonra tekrar tekerlekli sandalye ile cami avlusuna getirildi. Tören boyunca Hatice Foster'ın yanında sağlık ekipleri bulundu. Törene Foster'in eşi Yasin Solmaz, dayısı Nejat Nayman, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Azra Akın, Nilgün Belgün, Metin Arolat, İpek Tanrıyar, İnci Türkay, Burcu Güneş, Emre Altuğ, Çağla Şikel, Pascal Nouma, Acun Ilıcalı, Emrah, Nedim Saban ve Açelya Akkoyun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu, sunucu ve yapımcı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Ferdi Tayfur'un da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise çelenk gönderdi. Bu arada, Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu, Defne Joy Foster'in ölümüyle gündeme gelen astımla ilgili, etikleyici faktörlerden uzaklaşmayan ve düzenli hekim kontrolünde olmayan hastaların ölümcül ataklar geçirebildiklerini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24