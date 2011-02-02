Defne Joy Foster evinde ölü bulundu

T24 - Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, Caddebostan'da bir evde ölü bulundu. 32 yaşındaki ünlü sunucunun ölüm nedeni araştırılıyor.







Bu arada, olay yerine gelerek eşinin ölü bulunduğu binaya giren Foster'ın eşi Yasin Solmaz da, kısa bir süre sonra buradan ayrıldı.



Kadıköy Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Foster'ın ölü bulunduğu Caddebostan Tanzimat Sokak'taki 3 katlı binaya geldi.





Bu arada, astım rahatsızlığı olduğu öğrenilen Defne Joy Foster'ın, dün gece arkadaşlarıyla eğlendikten sonra arkadaşı Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kerem Halit Altan'a ait bu eve geldiği öğrenildi.

İddiaya göre; Altan ve Foster, Taksim'deki bir barda birlikte eğlendikten sonra Altan'ın evine geldi. Bir süre sonra Foster, fenalaştı. Altan, Foster'a müdahale ederek elini yüzünü yıkayıp kendine getirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Foster'in sağlık durumunun daha da ağırlaşması üzerine Altan, doktor çağırmak üzere evden ayrıldı. Altan eve geldiğinde ise Foster'in öldüğü fark edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin, buradaki incelemeleri sürüyor.

''Solunum yetmezliği'' ve ''kalp krizi'' sonucu öldüğü sanılan Foster'ın, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra anlaşılacak.

Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, üç yıl önce evlenmiş ve bir oğlu olmuştu. İlk olarak Kral TV DJ'yi olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu ile dizi oyunculuğu yapmıştı.





Defne Joy Foster kimdir?



Dizi oyuncusu, sunucu ve eski DJ Defne Joy Foster, ilk olarak Kral TV'de ekran başına geçti. Daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzun bir süre "Sihirli Annem" adlı dizide "Eda" karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. tv8'de yayınlanan "Bir İş İçin Lazım" adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan "Çeyiz Şov"u sundu.

Foster, NTV'de "Yeşil Ekran" kuşağında da sunuculuk yaptı.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği "Yok Böyle Dans" adlı programa yarışmacı olarak katıldı.





