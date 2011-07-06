Defne Joy Foster davasına 'takipsizlik' kararı verildi!

T24 - Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster’ın Kerem Altan’ın Kadıköy’deki evinde ölümüyle ilgili olarak soruşturmayı yürüten Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda "takipsizlik" kararı vererek dosyayı kapattı.
Kerem Altan’ın Kadıköy’deki evinde hayatını kaybeden sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nca hazırlanan rapor geçtiğimiz hafta Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşmıştı.
Raporda, Foster’ın uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığının belirlendiği, ölüm nedeninin ise ’aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisi ve astım hastası olması sebebiyle, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak kalp ritmi bozukluğu’ olarak ifade edilmişti.
Medyaradar'ın haberine göre; soruşturmayı yürüten Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Davut Dağ, Kerem Altan’ın Defne Joy Foster’ın ölümünde herhangi bir kusurunun olmadığını belirterek "takipsizlik" kararı verdi. DAVALAR GELİYOR
Olayın olduğu andan itibaren suskunluğunu koruyan Kerem Altan'ın asılsız haberler nedeniyle başta Posta ve Habertürk olmak üzere birçok gazete hakkında dava açması için avukatına yetki verdiği öğrenildi.