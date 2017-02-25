Defineciler, 400 yıllık çınar ağacını parçaladı!

Silivri’de define arayan kişi ya da kişiler, yaklaşık 400 yıllık bir çınar ağacının gövdesini testereyle paramparça etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Silivri’de yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi. Belediye söz konusu kişilerin bulunabilmesi için suç duyurusunda bulundu ve ağaçtaki tahribatı önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Silivri’ye bağlı Ortaköy’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 400 yıllık bir çınar ağacının gövdesi testereyle oyuldu. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek, tahrip edilen çınarda onarım çalışmaları başlattı.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri öncelikle mantar ilacıyla ağacın içini yıkayarak, steril hale getirdi. Aşı macunuyla sıvanarak havayla teması kesilen ağaç kovuğunun içi dolgu malzemesiyle dolduruldu. Üzeri ince gözenekli krom tel ile çevrelenen ağaç için yapay doku oluşturuldu. Zarar gören ağaç dokularının tedavisi sağlanarak, ağaç restorasyonu tamamlandı.

Çınar ağacına zarar verenlerin yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunan İbrahim Çeşmecioğlu, 4 yüz yıllık çınar ağacının gövdesinde derin kesikler olduğunu belirterek, “Bu olay bizi çok yaraladı. Bunlar bizim buralardaki ilk ağaçlarımız. Bu güzel ağacın bize örnek ve ders olması gerekir. Ne yazık ki ona ve üzerinde yaşayan bir sürü canlıya kıydılar. Bunu şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bu konuyla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verdik. Çınara zarar verenlerin bulunması için ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayette bulunduk” dedi.