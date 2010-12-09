-DEFİNE AVCILARINA SUÇÜSTÜ MUDANYA (A.A) - 09.12.2010 - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir evin zemin katından tünel kazarak, yakındaki kilise kalıntısına ulaşmaya çalıştıkları iddia edilen 6 kişi, yakalandı. Alınan bilgiye göre, kış aylarında Ankara'da oturduğu öğrenilen Doğan A'ya ait Mudanya'daki evin zemininde kazı çalışması yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında evin zemin katında kazı yapan Doğan A'nın oğlu Murat A. (44), Mehmet G. (53), Hüseyin K. (45), Uğur Ş. (38), Rahim Ç. (56) ve Adem S. (34) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, evden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan ve Panayiya Kilisesi olarak bilinen kalıntı halindeki tarihi yapının altına ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi. Yapılan incelemede 10 metre derinlikte, 2 metre çapında ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve eski kiliseye yaklaşıldığı belirlendi. Öte yandan, zanlıların kazdıkları tünele asansör teşkilatı, elektrik, havalandırma sistemi kurup tüneli tahtalarla kuvvetlendirdikleri, zemindeki suyu motorla dışarıya boşalttıkları, çıkan toprakları ise gece geç saatlerde çeşitli yerlere tahliye ettikleri belirlendi. Zanlılar, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.