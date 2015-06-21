Define avcıları jandarmayla çatıştı, 1 asker hayatını kaybetti!

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ile 5 define kaçakçısı arasında silahlı çatışma çıktı. Kaçan define kaçakçılarından biri Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Darbaş'ı uçurumdan itti. Uzman Çavuş Darbaş hayatını kaybetti. İki jandarma eri de kuyuya düşerek yaralandı. Define kaçakçılarından 4’ü yakalanırken, kaçak 1 kişinin yakalanması için bölgede kapsamlı arama başlatıldı.

Jandarma 'teslim ol' çağrısı yaptı

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Çetin’in haberine göre, olay gece yarısı Emirazizli Mahallesi’ndeki Kayabaşı Mevkii’nde meydana geldi. Kaya mezarlarının bulunduğu dağlık alanda tarihi eser kaçakçılarının define aradığı ihbarı alan Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı devriye ekipleri bölgeye sevk edildi. Tarihi eser kaçakçılarını yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilere 'Teslim ol' çağrısı yaptı.

Askerler uçuruma yuvarlandı

Bu çağrıya ateş ederek karşılık veren 5 kişi kaçmaya başlarken jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Karanlıkta, izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar ile jandarma ekipleri arasında dağlık alanda kovalamaca başladı. Zanlılardan birinin ittiği evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Darbaş uçurumdan yuvarlandı. 30 metre yuvarlanıp, başını kayaya çarpan Darbaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Darbaş’ın hayatını kaybettiği belirledi. Başka bir jandarma eri de uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Jandarma kaçan kişiyi arıyor

Olay sırasında define kaçakçıları Özer Çıbıkçı, Orhan Çelkan, Tayfun Çelkan ve Bünyamin Çelkan yakalandı. Bölgeye çok sayıda destek jandarma ekipleri, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama kurtarma ekibi, UMKE ekipleri gönderildi. Arama kurtarma ekipleri kuyuya düşerek yaralanan jandarma erleri Gökhan Koyunoğlu ile Göktuğ Şenyüz’ü düştüğü yerden çıkardı. Vücutlarında kırıklar olduğu belirlenen iki er ambulansla Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri uçuruma düşerek hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Cengiz Darbaş’ın cesedini bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Darbaş’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çok sayıda jandarma ekibi, bölgeyi sararak olay yerinden kaçan şüphelilerden Cihan Yıldırım’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşi doğum yapacaktı

Bölgeye İl Jandarma Komutan Vekili Dr. Albay Mürşit Kuyumcu ile Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya da gelerek olay hakkında bilgi aldı. Evli 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Darbaş’ın eşinin hamile olduğu ve 10 gün sonra doğum yapmasının beklendiği kaydedildi.